Apesar de homenagem, vereador Landmark endossa crítica de Zeca ao aparelhamento do Sebrae

Uma moção de congratulação destinada ao superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, gerou desconforto e questionamentos dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul.

Na última sessão da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) foi o autor da homenagem, que reconhece o trabalho da instituição. No entanto, o gesto veio à tona justamente quando o deputado estadual Zeca do PT fez duras críticas a Mendonça, acusando-o de utilizar a estrutura do Sebrae para promover politicamente figuras da extrema direita.

Zeca, uma das principais lideranças do PT no estado, declarou que é “preciso dar um basta nessa vergonha”, referindo-se ao suposto uso político da instituição para fins eleitorais e ideológicos. A crítica foi entendida como um recado direto à gestão de Cláudio Mendonça, gerando desconforto entre os filiados do partido — especialmente diante da moção assinada por Landmark.

Em conversa telefônica com a reportagem do MS Notícias, o vereador explicou que a homenagem foi direcionada ao Sebrae enquanto instituição, e não especificamente ao superintendente. “Tá tudo junto da minha pauta da agricultura familiar. Os três — Senar, Sebrae e Agraer — e a Secretaria do Município de Campo Grande. Eu não faço nada sem estar em sintonia com eles”, afirmou.

Landmark ressaltou a importância do Sebrae no apoio à agricultura familiar na capital sul-mato-grossense e disse que sua fala na Câmara teve esse foco. Ainda assim, fez questão de demonstrar alinhamento com as críticas de Zeca.“Eu sou contra o aparelhamento das estruturas, seja qual for, para fins políticos. Eu concordo com o que o Zeca está falando. Quando estão aparelhando o Sebrae, eu sou contra. E se está usando, tem que investigar mesmo e acabar com isso. O deputado tem toda razão”, declarou.

Questionado se pretende retirar a moção, o vereador afirmou que isso não está em seus planos, pois o reconhecimento foi à instituição, não à figura de Mendonça.“Como que eu vou retirar? Eu fiz para o Sebrae, não foi para o Cláudio. O Sebrae que representa o Cláudio, e a moção é assinada por outros vereadores também, incluindo o presidente da Casa, o vereador Papy”, explicou.

Landmark também revelou que, na próxima segunda-feira (15.jul.25), haverá na Câmara uma homenagem à agricultura familiar, com participação do Sebrae. “Olha o problema, virou um constrangimento, porque eu trabalho diretamente com o Sistema S, mas o Zeca tem toda razão nesse questionamento. Ainda vou ter que ver como proceder acerca disso, dessas agendas do mandato”, concluiu.