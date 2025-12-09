Após ameça de morte, Deputada encontra superintendente da PF

A deputada estadual Gleice Jane (PT) esteve na manhã desta 3ª feira (9.dez.25) na Superintendência da Polícia Federal, em Campo Grande, para tratar das ameaças de morte que afirma ter recebido. Ela se reuniu com o superintendente Carlos Henrique Cotta Dangelo, após tornar o caso público no último domingo (7).

Antes de procurar a PF, a parlamentar havia registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados. A decisão de levar o episódio à esfera federal, segundo informou, ocorreu por considerar que o conteúdo das mensagens tem motivação política e pode estar ligado ao contexto eleitoral.

De acordo com a deputada, as ameaças chegaram pelo seu WhatsApp pessoal. As mensagens incluíam xingamentos e uma frase direta de intimidação, afirmando que ela “vai morrer”. O remetente também enviou links de perfis associados a pessoas do Partido Liberal (PL) e fez comentários relacionados ao trabalho político da deputada, ao fato de ela ser mulher e à sua atuação como figura pública.

Gleice Jane classificou o episódio como um caso de violência política de gênero. Em publicação nas redes sociais, declarou que esse tipo de ataque reflete tentativas de limitar a participação feminina na política e relacionou a situação ao crescimento dos índices de violência contra mulheres no país.

Na mesma manifestação, a deputada mencionou o Dia de Luta das Mulheres, celebrado em 7 de dezembro, e reforçou o pedido por respeito e proteção às mulheres.

Ela também recomendou que qualquer mulher que receba ameaças procure imediatamente a polícia para registrar ocorrência. “Nenhuma de nós deve ser intimidada. A política é um espaço ao qual também temos direito”, afirmou.

Após a reunião, o superintendente da PF informou que analisará se o caso se enquadra na competência da instituição.