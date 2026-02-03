Após convite de Landmark, Boulos vem a Campo Grande

Na próxima 5ªfeira (05.fev.26), a Capital sul-mato-grossense recebe uma agenda social do Governo Federal, com a presença do ministro Guilherme Boulos, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A visita integra ações voltadas à habitação, cidadania, reforma agrária e acesso a políticas públicas.

A vinda do ministro ocorre após convite formal do vereador Landmark Rios, feito por meio de ofício protocolado no início de 2026. A articulação faz parte de uma agenda construída ao longo do último ano junto a comunidades e órgãos públicos.

A principal atividade será o programa “Governo do Brasil na Rua – Feira da Cidadania”, das 8h às 18h, no CEU das Artes do Parque do Lageado. A região concentra comunidades populares e abriga a favela Cidade dos Anjos.

Além da feira, o ministro deverá visitar a comunidade acompanhado do vereador, dialogar com moradores e participar de uma plenária popular. O encontro abordará temas como habitação, regularização fundiária e políticas urbanas.

No período da noite, está prevista uma plenária com a presença de autoridades, moradores e agricultores familiares. A pauta inclui habitação popular, regularização fundiária e reforma agrária no estado.

Segundo o vereador Landmark Rios, o encontro também será marcado por cobranças objetivas ao Governo Federal. Entre elas, a entrega de um documento sobre a necessidade de assentamento de cinco a seis mil famílias em Mato Grosso do Sul.

O vereador destacou ainda a busca por recursos para a habitação em Campo Grande. Ele citou a existência de mais de 220 favelas e ocupações na capital, conforme dados da Emha, e a necessidade de reconhecimento oficial dessas áreas pelo IBGE.

A agenda é resultado de um processo iniciado em 14 de novembro do ano passado, com a realização da Audiência Pública de Regularização das Favelas. O evento reuniu moradores, movimentos sociais e representantes de órgãos municipais, estaduais e federais.

Da audiência saíram encaminhamentos como o envio de ofícios a ministérios, articulação com órgãos federais e a construção de uma agenda permanente sobre habitação. Também foram discutidas ações integradas com a Defesa Civil e políticas preventivas.

Desde então, o vereador tem cumprido essa agenda por meio de reuniões técnicas, articulações institucionais e visitas às comunidades. Na semana passada, esteve na Cidade dos Anjos acompanhando a elaboração de um parecer técnico de risco.

O documento, elaborado com a Defesa Civil de Campo Grande, alerta para riscos estruturais, ambientais e de segurança. O material será encaminhado à prefeita Adriane Lopes e propõe ações preventivas.

É nesse mesmo território que ocorrerá a ação federal, conectando prevenção, cidadania e políticas estruturantes. A expectativa é ampliar o acesso da população a serviços públicos.

A Feira da Cidadania reunirá diversos atendimentos federais gratuitos no CEU das Artes do Lageado. Entre eles estão serviços do INSS, ID Jovem, Pé-de-Meia, Conta Gov.br e Caixa Econômica Federal.

Também estão previstas ações como microchipagem e vacinação de animais pelo SinPatinhas, atendimento da Tenda Lilás, inclusão digital, wi-fi público e coleta de resíduos eletrônicos. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, novos serviços podem ser incluídos conforme a demanda.

Para Landmark Rios, a agenda reforça a importância da presença do Estado em territórios historicamente invisibilizados. A programação inclui ainda visita à favela, diálogo direto com moradores e plenária popular.

A expectativa é que a passagem do ministro por Campo Grande fortaleça parcerias institucionais. O objetivo é ampliar o acesso da capital a programas federais voltados à habitação, regularização fundiária e cidadania.