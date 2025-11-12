MS Notícias

COXIM (MS)

Após derrota da base, Câmara veta eleição antecipada da Mesa Diretora

Mudança no regimento interno ocorre após revés da base do prefeito Edilson Magro

A Câmara Municipal de Coxim aprovou por unanimidade, nesta 3ª feira (11.nov.25), uma mudança no regimento interno que proíbe a antecipação da eleição da Mesa Diretora a partir da próxima legislatura. A decisão ocorre menos de um mês após a base do prefeito Edilson Magro (PP) sofrer uma derrota significativa na eleição da presidência da Casa para o biênio 2027/2028.

A alteração no Regimento Interno, estabelecida por meio do Projeto de Resolução nº 4/2025, determina que a eleição para o segundo biênio só poderá ocorrer a partir de outubro da segunda sessão legislativa, sendo realizada, preferencialmente, na penúltima sessão ordinária. A proposta também alinha as normas da Câmara de Coxim a decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que consideram ilegítimas eleições muito antecipadas.

A medida é vista como uma resposta direta ao resultado da eleição do mês passado, quando o vereador Maurício Helpis (PSDB) derrotou Johnny Guerra Gai (PP), candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara, Luiz Eduardo dos Santos (PP), aliado do prefeito Edilson Magro.

O placar de 7 a 6 evidenciou uma nova configuração política no Legislativo e o enfraquecimento da base do Executivo. O voto decisivo veio do suplente Marquinhos Vaz (Republicanos), que era considerado parte da base, mas contrariou a orientação ao apoiar Helpis. A base chegou a cogitar a exoneração do titular da vaga, Ademir Peteca, para tentar recuperar o controle da cadeira, o que não ocorreu a tempo.

 

