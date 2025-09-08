Aproximação com os Brics tem apoio de quase metade dos brasileiros, mostra pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta 2ª feira (8.set.2025) pela Nexus indica que 48% dos brasileiros apoiam uma maior aproximação do país com o Brics. A íntegra.

O levantamento mostra que 33% são contrários ao estreitamento das relações com o bloco, enquanto 19% não souberam ou preferiram não responder.

O estudo foi realizado entre 15 e 19 de agosto, após a brics/">17ª Cúpula dos Brics, realizada no Rio de Janeiro.

O Brics tem ganhado relevância no cenário internacional em meio a tensões econômicas com os Estados Unidos.

MOEDA

Entre os brasileiros, a divisão também é expressiva em relação ao uso do dólar no comércio internacional.

Segundo os dados, 44% apoiam buscar alternativas à moeda americana, enquanto 43% preferem mantê-la como referência.

Outros 12% não expressaram opinião sobre a substituição do dólar em transações comerciais.

A questão da moeda se mostra sensível a variações demográficas, como gênero, idade, região e renda.

Mulheres demonstraram maior apoio à diversificação monetária (45%), frente a 39% que preferem o dólar.

Homens, por outro lado, preferem manter a moeda americana (48%) e são menos inclinados a mudanças (44%).

Entre os jovens de 16 a 24 anos, 48% defendem o uso do dólar, enquanto 42% apoiam alternativas.

A maior aceitação à mudança aparece na faixa dos 41 aos 59 anos, com 48% favoráveis à diversificação monetária.

POR IDEOLOGIA

No Nordeste, 49% dos entrevistados preferem opções ao dólar; no Sul, esse índice cai para 40%.

A renda também influencia a opinião: entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, 52% apoiam o dólar.

A polarização política reflete diretamente nas opiniões sobre o Brics.

Entre eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 55% são favoráveis à aproximação com o bloco.

Já entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 44% defendem o distanciamento.

O apoio ao Brics também varia entre gêneros: 52% dos homens são favoráveis à aproximação, contra 35% que rejeitam.

Entre as mulheres, o apoio cai para 44%, e o percentual das que não opinaram sobe para 24%.

A faixa etária dos 16 aos 24 anos registra o maior índice de apoio ao Brics, com 53% favoráveis.

Já entre pessoas com mais de 60 anos, o apoio é mais contido: 39% a favor e 38% contrários.

O levantamento entrevistou 2.005 pessoas em todas as 27 unidades da federação.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.

A pesquisa ocorre em um contexto de fortalecimento do Brics e mudanças nas alianças econômicas globais.

As discussões sobre moedas alternativas e novos acordos comerciais refletem um cenário internacional em transformação.