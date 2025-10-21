Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago a 5 milhões de famílias

O pagamento do Auxílio Gás começa nesta 2ª feira (20.out.25) em todo o país.
Mais de 5,01 milhões de famílias serão beneficiadas em outubro.
O valor deste bimestre é de R$ 108 por família. Nos estados do Centro-Oeste: MS, MT, GO e no Distro Federal, ao todo, 192.170 pessoas acessaram o benefício do governo do presidente Lula. Confira quantas pessoas por estado:
|Estado
|Pessoas Atendidas
|MS
|44.838
|MT
|37.343
|GO
|60.283
|DF
|49.706
|Total Centro-Oeste
|192.170
Aqui está a tabela completa com os beneficiários em todo o Brasil:
Isso corresponde a 100% da média nacional do botijão de 13kg.
O investimento total do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é de R$ 542,14 milhões.
O cronograma de pagamento segue o calendário do Bolsa Família.
Nesta segunda, recebem os beneficiários com NIS final 1.
Os depósitos seguem até o dia 31 de outubro, para o NIS final 0.
O benefício busca reduzir o impacto do preço do gás no orçamento vulnerável.
EXCEÇÕES E TRANSIÇÕES
O pagamento será unificado em 39 municípios.
Nestas localidades, em situação de emergência, todos recebem nesta 2ª (20).
Essa medida beneficia 66,67 mil famílias em seis estados.
O governo também iniciou a transição para o programa "Gás do Povo".
Lançado em setembro, ele substituirá gradualmente o auxílio atual.
A meta é alcançar 15 milhões de famílias até março de 2026.
No novo formato, o benefício não será em dinheiro.
As famílias retirarão a recarga do botijão em revendedoras credenciadas.