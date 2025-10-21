Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago a 5 milhões de famílias

O pagamento do Auxílio Gás começa nesta 2ª feira (20.out.25) em todo o país.

Mais de 5,01 milhões de famílias serão beneficiadas em outubro.

O valor deste bimestre é de R$ 108 por família. Nos estados do Centro-Oeste: MS, MT, GO e no Distro Federal, ao todo, 192.170 pessoas acessaram o benefício do governo do presidente Lula. Confira quantas pessoas por estado:

Estado Pessoas Atendidas MS 44.838 MT 37.343 GO 60.283 DF 49.706 Total Centro-Oeste 192.170

Aqui está a tabela completa com os beneficiários em todo o Brasil:

Isso corresponde a 100% da média nacional do botijão de 13kg.

O investimento total do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é de R$ 542,14 milhões.

O cronograma de pagamento segue o calendário do Bolsa Família.

Nesta segunda, recebem os beneficiários com NIS final 1.

Os depósitos seguem até o dia 31 de outubro, para o NIS final 0.

O benefício busca reduzir o impacto do preço do gás no orçamento vulnerável.

EXCEÇÕES E TRANSIÇÕES

O pagamento será unificado em 39 municípios.

Nestas localidades, em situação de emergência, todos recebem nesta 2ª (20).

Essa medida beneficia 66,67 mil famílias em seis estados.

O governo também iniciou a transição para o programa "Gás do Povo".

Lançado em setembro, ele substituirá gradualmente o auxílio atual.

A meta é alcançar 15 milhões de famílias até março de 2026.

No novo formato, o benefício não será em dinheiro.

As famílias retirarão a recarga do botijão em revendedoras credenciadas.