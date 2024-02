Bolsonaro transferiu R$ 800 mil para banco nos EUA esperando 'o golpe'

Jair Bolsonaro transferiu R$800 mil para conta nos EUA antes de uma possível tentativa de golpe no Brasil, segundo documento da Polícia Federal (PF), obtido pela revista Veja.

A análise do sigilo bancário, revelou que Bolsonaro fez uma operação de câmbio de 800 mil reais no final do mandato, transferindo seus bens para os EUA. A PF sugeriu que essa ação poderia estar relacionada a uma tentativa de golpe de Estado em curso.

A Polícia Federal levanta suspeitas sobre a origem dos recursos transferidos, indicando possíveis atividades ilícitas, como desvio de bens recebidos de autoridades estrangeiras. Em março de 2023, o Estadão reportou uma tentativa de entrada ilegal de joias adquiridas durante viagens oficiais no governo Bolsonaro.

Os investigados da Operação Tempus Veritatis, incluindo Bolsonaro, tomaram medidas preventivas diante de uma possível "perseguição penal" devido a supostos crimes cometidos, buscando se proteger de investigações e punições por violação do Estado democrático de direito.

"Alguns investigados se evadiram do país, retirando praticamente todos seus recursos aplicados em instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os EUA, para se resguardarem de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos", aponta o documento.

O passaporte de Bolsonaro foi retido após mandados de busca e apreensão da Operação Tempus Veritatis em aliados próximos, sem mandado de prisão para o ex-presidente.

OPERAÇÃO TEMPUS VERITATIS

Como mostramos aqui no MS Notícias, a PF cumpriu na 5ª feira (8.fev.24), ao menos 33 buscas em dez estados contra generais, coroneis, assessores, aliados políticos e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além de Valdemar Costa Neto, também foram presos hoje:

Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro;

Marcelo Câmara, coronel da reserva do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro;

Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército.

Jair Bolsonaro e aliados militares teriam sido delatados por Mauro Cid.

As diligências integram a nova fase das investigações que miram o gabinete do ódio durante o governo

do ex-presidente.

A operação foi chamada de "Tempus Veritatis", que siguinifica: "hora da verdade", em latim.