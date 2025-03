CCR some e acidentes disparam na BR-163, alerta vereador Landmark

Durante a sessão desta terça-feira (11), o vereador Landmark Rios (PT) cobrou a responsabilidade da CCR MSVia pela alta incidência de acidentes no trecho da BR-163 que passa pelo Jardim Noroeste, em Campo Grande. A manifestação aconteceu durante a discussão e aprovação de um requerimento que convoca a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para prestar esclarecimentos sobre a atuação no município.

Landmark reforçou as denúncias feitas na audiência pública realizada na última sexta-feira (7), quando autoridades e moradores discutiram as condições precárias da rodovia. O vereador voltou a criticar a ausência da CCR nas reuniões e apontou que a retirada de sinalizações contribuiu para o aumento de acidentes e mortes. “É fundamental que nós discutamos a forma e o desrespeito com que a CCR tem tratado Campo Grande, com muitas mortes. É descabida a não presença da CCR. A CCR retirou daqui, por onde passa por Campo Grande, várias sinalizações, ocasionando mais acidentes e mais mortes”, afirmou ao votar a favor do requerimento.

O pedido aprovado por unanimidade pelos vereadores solicita informações detalhadas sobre as medidas adotadas pela CCR para garantir a segurança dos usuários da rodovia. O documento também destaca a necessidade de fiscalização da concessionária, considerando o impacto de suas ações na infraestrutura, trânsito e segurança viária da Capital.

Dados apresentados na audiência pública reforçam a gravidade do problema. Apenas no quilômetro 484 da BR-163, foram registrados 28 acidentes e 32 feridos em 2023. Em 2024, o número caiu para 23 acidentes, mas ainda resultou em 20 feridos. Em 2025, já foram duas colisões, com uma morte. No quilômetro 483, o número de acidentes dobrou entre 2019 e 2023.

Além das críticas, o vereador defende medidas emergenciais para reduzir os riscos. “Nós usamos a tecnologia para tantas coisas, que nossos órgãos de polícia utilizem drones para monitoramento, coloquem câmeras temporárias nesse momento de transição até que sejam feitas as obras. Mas que tenhamos fiscalização rigorosa agora, já que perdemos várias vidas em um curto espaço de tempo, além de mais de 200 acidentes”, declarou Landmark na audiência pública.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, confirmou que o trecho entre o viaduto de Três Rios e a saída para Jaraguari concentra a maior quantidade de acidentes do estado. “Há muito tempo que aquilo já não deveria ser mais pista simples, que deveria ter um viaduto, que deveria ter uma passarela”, disse Bueno também naquela audiência.