Landmark cobra melhorias para comunidades rurais e mais acesso à saúde

O vereador Landmark (PT) apresentou nesta 5ª feira (06.fev.25), durante sessão na Câmara Municipal de Campo Grande, uma série de indicações para melhorias na infraestrutura e na saúde de comunidades rurais. As solicitações são fruto de pedidos feitos pelos moradores e fazem parte do compromisso do parlamentar com a valorização da agricultura familiar e a qualidade de vida das famílias dessas regiões.



Entre as indicações, Landmark solicitou o cascalhamento e patrolamento das estradas das comunidades Nova Era, Pantanal e Beleza Pura. A precariedade das vias tem dificultado o transporte de moradores, o escoamento da produção da agricultura familiar e o deslocamento de veículos escolares. O vereador destacou a necessidade urgente dessas melhorias para garantir mais segurança e acessibilidade.



Além da infraestrutura, Landmark também propôs a ampliação e o fortalecimento dos serviços de saúde na Comunidade Beleza Pura. O objetivo é garantir mais atendimentos médicos, exames de rotina e campanhas de prevenção para homens e mulheres, ampliando o acesso à saúde e promovendo a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças. “Essas indicações são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades”, destacou Landmark.



RECONHECIMENTO

Durante a sessão, o vereador Landmark também apresentou moções de congratulação em homenagem ao Mês da Mulher, reconhecendo o trabalho e a dedicação de duas mulheres que fazem a diferença em suas áreas de atuação.



Foram homenageadas Leda Regina Monteiro Perdomo, engenheira agrônoma e chefe do Setor Ambiental da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), pelo seu trabalho em desenvolvimento rural sustentável e apoio aos agricultores familiares, e Aline Gomes da Silva, zootecnista e professora da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que atua no fortalecimento da agricultura familiar e no ensino da zootecnia.