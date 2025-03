Landmark denuncia omissão da CCR e cobra fiscalização urgente para a BR-163

A audiência pública realizada nesta 6ª feira (07.mar.25) na Câmara Municipal de Campo Grande reuniu autoridades, moradores e especialistas para discutir os constantes acidentes registrados na BR-163, no trecho que passa pelo Jardim Noroeste. O vereador Landmark Rios (PT) criticou a omissão da concessionária CCR MSVia e cobrou medidas emergenciais para evitar novas mortes na rodovia.

Os números reforçam a gravidade do problema: somente no KM 484 da BR-163, foram registrados 28 acidentes e 32 feridos em 2023. No ano seguinte, o trecho contabilizou 23 acidentes e 20 feridos, enquanto em 2025, já houve duas colisões e uma morte. Já no KM 483, o número de acidentes dobrou de 2019 a 2023, resultando em 10 feridos apenas no último ano.

Diante desse cenário, o vereador Landmark sugeriu ações imediatas para fiscalizar o tráfego e reduzir os riscos de novos acidentes, incluindo o uso de drones e câmeras temporárias para monitoramento. “Nós usamos a tecnologia para tantas coisas, que nossos órgãos de polícia utilizem drones para monitoramento, coloquem câmeras temporárias nesse momento de transição até que sejam feitas as obras. Mas que tenhamos fiscalização rigorosa agora, já que perdemos várias vidas em um curto espaço de tempo, além de mais de 200 acidentes”, afirmou o parlamentar.

Além disso, Landmark questionou a falta de providências por parte do poder público e alertou para o risco de os moradores tomarem medidas drásticas. “O governo do estado não pode fazer nada porque é da CCR. O governo federal também não pode porque é da CCR. Então, o que vai acontecer? Os moradores vão se unir e cortar o asfalto na picareta. Não podemos permitir que as pessoas se arrisquem porque não há solução. O que tem que existir é o interdito proibitório da CCR, não das pessoas”, declarou.

MUDANÇAS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o trecho da BR-163 onde está localizado o Jardim Noroeste é o mais perigoso do estado. “A reivindicação dos moradores é justa, realmente ali o trecho que compreende o viaduto de Três Rios até a saída para Jaraguari são 10 quilômetros onde a gente tem a maior quantidade de sinistralidade do estado do Mato Grosso do Sul”, destacou o superintendente da PRF em MS, João Paulo Pinheiro Bueno.

Além disso, ele enfatizou que a rodovia precisa urgentemente de melhorias na infraestrutura, como passarelas e viadutos, para reduzir os acidentes. “Há muito tempo que aquilo já não deveria ser mais pista simples, que deveria ter um viaduto, que deveria ter uma passarela, aquilo lá já passou da hora de ser feito”, afirmou.

O deputado federal Vander Loubet também participou da audiência e reforçou a necessidade de mobilização para pressionar a CCR. “A Câmara tem que convocar a CCR para vir aqui. Não tem por que todas as instituições estarem presentes e a CCR não. Isso é um desrespeito, mesmo que seja para colocar o ponto de vista deles. O debate é essencial para encontrar soluções para essa demanda”, afirmou.

A bancada federal já destinou R$ 90 milhões em emendas para obras na rodovia, incluindo dois novos viadutos em pontos estratégicos. No entanto, Loubet alertou que a luta dos moradores é essencial para que as melhorias aconteçam. “Sem luta, não tem como avançar. A pressão é essencial para garantir que essas melhorias saiam do papel”, concluiu.

OUTROS PROBLEMAS

Além da insegurança no trânsito, os moradores do Jardim Noroeste relataram diversos problemas no bairro, como ruas esburacadas, falta de iluminação e aumento da criminalidade.

O morador Alan Costa destacou as dificuldades enfrentadas pelos moradores. “Tá deixando a desejar muito patrolamento, as ruas estão muito danificadas. Tem ruas próximo ao presídio que é impossível passar com o carro. Muitos moradores estão estacionando o carro uma quadra antes para poder descer e ter acesso às suas casas”, relatou.

A falta de segurança também preocupa a comunidade. “A segurança lá tá bem complicada, o pessoal tá tendo muitas invasões de casa. Inclusive meu vizinho foi furtado, o ladrão esperou ele sair para o trabalho, entrou na casa dele e fez a limpa”, completou Alan.

O vereador Landmark Rios reforçou que está recebendo essas demandas diretamente da população e se comprometeu a buscar soluções junto ao poder público. “Campo Grande cresceu, mas o poder público, seja federal, seja municipal, não tem acompanhado. Temos milhares de caminhões passando por ali, novos condomínios, muitas residências sendo construídas, mas sem soluções para garantir a segurança da população”, pontuou.

Com as reivindicações levadas à audiência, o parlamentar afirmou que vai formalizar um documento com as principais demandas e encaminhá-lo à Assembleia Legislativa, Ministério Público Federal, Ministério dos Transportes e outras instituições competentes.