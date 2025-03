Landmark fortalece luta contra mau cheiro e abandono do Nova Campo Grande  

O vereador Landmark (PT) busca soluções para os problemas enfrentados pelos moradores do Nova Campo Grande, um dos bairros mais antigos de Campo Grande. Entre as principais reclamações da comunidade, está o mau cheiro intenso causado pelas operações de um frigorífico na região, além da falta de infraestrutura e abandono de espaços públicos.

Na última semana, Landmark foi um dos três vereadores que atenderam ao chamado da população e estiveram no bairro para ouvir as queixas dos moradores. Durante a sessão da Câmara Municipal desta 5ª feira (06.fev.25), ele reforçou o compromisso de cobrar providências dos órgãos responsáveis. “Precisamos monitorar esse problema e acionar os órgãos de controle, como o Ministério Público, a Secretaria de Saúde e o Imasul. O Nova Campo Grande tem mais de 60 anos e precisa de um olhar diferente, um carinho especial da administração pública”, afirmou.

Além da questão ambiental, o vereador destacou a falta de manutenção da praça do bairro, que, segundo ele, está abandonada e sendo mantida pelos próprios moradores. Também mencionou a falta de drenagem em algumas vias asfaltadas, o que compromete ainda mais a infraestrutura local. “Vamos organizar ofícios para todos os órgãos responsáveis, levando os relatos da comunidade e cobrando providências”, garantiu Landmark.

A vice-presidente da Associação de Moradores do Nova Campo Grande, Fábia Britez, esteve na Câmara Municipal ao lado de Robson Nogueira, presidente da associação, para reforçar as demandas. Segundo ela, a população já buscou diversas autoridades e há até um inquérito civil público instaurado contra o frigorífico pelo Ministério Público. “Mandamos ofício para os 29 vereadores e apenas três foram ao bairro. Um deles foi o Landmark. Esperamos que os vereadores cobrem o Executivo e o secretariado, porque tudo indica que o problema se resolveria com a instalação de um filtro”, declarou.

Outra preocupação dos moradores é a falta de pavimentação no bairro, que foi fundado em 1965 e ainda tem 60% das ruas sem asfalto. “A prefeitura anunciou um financiamento para asfaltar 16 bairros, e o Nova Campo Grande ficou de fora. Isso é um descaso total”, criticou Fábia.