Com apoio de Vander, Porto Murtinho receberá delegacia da Polícia Federal

Porto Murtinho, principal cidade brasileira na Rota Bioceânica — corredor rodoviário que conecta o Brasil ao Chile —, terá uma nova delegacia da Polícia Federal (PF). A criação da unidade em Mato Grosso do Sul foi confirmada em portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e contou com a articulação do deputado federal Vander Loubet (PT-MS).

Segundo o MJSP, a reestruturação busca ampliar a eficiência administrativa, fortalecer áreas estratégicas e expandir a presença institucional em regiões sensíveis, como fronteiras e locais de alta complexidade operacional.

Em visita ao superintendente regional da PF, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo, Vander Loubet comemorou a implantação da delegacia em sua cidade natal. “Isso é fruto de muito trabalho, muita luta nossa. É um ato de reconhecimento por parte do governo do presidente Lula sobre a importância estratégica da região de Porto Murtinho”, afirmou.

O superintendente Carlos Henrique explicou que a PF iniciará em breve as tratativas para a lotação de agentes e servidores na nova unidade. “Quando houver a inauguração, o efetivo funcionamento da Ponte Bioceânica, a Polícia Federal estará lá, sedimentada, reforçada e pronta para atuar”, destacou.

A Ponte Bioceânica, que ligará Porto Murtinho, no Brasil, à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai, tem previsão de conclusão em 2026. O corredor atravessa Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, e deve reduzir custos e agilizar a exportação de mercadorias brasileiras para a China e outros países asiáticos pelos portos do Oceano Pacífico.

Com a delegacia da PF, o governo federal amplia a atuação na segurança pública do novo corredor rodoviário. O aumento da circulação de veículos de carga e de passageiros, segundo especialistas, eleva os riscos de transporte de drogas, armas e mercadorias ilegais.

Além da PF, Porto Murtinho também contará com uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o governo, a presença da PRF terá como objetivo reforçar o controle do trânsito de cargas e passageiros, além da fiscalização de crimes transfronteiriços.