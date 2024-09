Com Vander e Zeca, Carlos da UCP e Nady começam demonstrando confiança e otimismo

Confiança na vitória. Esta é a expressão que resume as palavras mais utilizadas pelos oradores no lançamento da campanha de Carlos da UCP (prefeito) e Nady Lobato (vice). O ato, na manhã de sábado, 31, foi prestigiado pelo deputado federal Vander Loubet (PT), líder da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT e sua esposa, Gilda Maria dos Santos.

Com o comitê de campanha (na Avenida Brasil) totalmente tomado por populares e manifestantes da Coligação “Avançar Para Reconstruir”, e a presença de todos os candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores, Vander e Zeca afiançaram que o alinhamento da chapa com o governo federal é uma condição única a estabelecer sensível diferença na disputa.

AVANÇOS

Vander destacou os avanços que Ponta Porã terá com um prefeito que busca as mais amplas parcerias e tem o apoio do presidente Lula. Por sua vez, Zeca do PT lembrou da prioridade que foi dada em seus dois governos (1999-2006) aos programas de inclusão social. E disse: “É assim que o PT e seu bloco de aliados governam, olhando primeiro para os que mais necessitam, os excluídos, mas sempre ampliando, apostando no diálogo e na união com todos os segmentos, sem excluir ninguém.”

Nady e Gilda reafirmaram o compromisso com a valorização da cultura e do turismo, ouvindo os artistas, produtores e empresários destes segmentos, além de antecipar que serão implementadas políticas públicas afirmativas de gênero e de prevenção e combate a todas as formas de violência, sobretudo nos casos das mulheres, crianças, negros, povos indígenas e outros segmentos que sofrem com a discriminação.

Carlos da UCP reafirmou a decisão de tornar realidade o Hospital Binacional de Fronteira – já encaminhado, com apoio da Itaipu e governo Lula –, dois distritos industriais (um em Nova Itamarati e outro na área urbana), programas habitacionais para todas as regiões do município, incluídos os distritos, e a atração de investidores com a diversificação da economia.

A geração de empregos e a gestão transparente são outros pontos de destaque nas diretrizes do programa que Carlos da UCP e Nady defendem durante a campanha. “Os cidadãos e cidadãs querem oportunidades para seus filhos e filhas, querem saúde e educação de qualidade, não podem chegar a um posto que às vezes sequer tem Dipirona. Vamos fazer 20 anos em 4 e, juntos, mudaremos tudo isso”, assegurou.