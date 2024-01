Conheça Ricardo Lewandowski, próximo Ministro da Justiça do Brasil

O presidente Lula (PT) oficializou nesta 5ª.feira (11.jan.2024) o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, de 75 anos, como Ministro da Justiça e da Segurança Pública. O anúncio foi feito em fala a jornalistas no Palácio do Planalto. Leia aqui.

Enrique Ricardo Lewandowski nasceu em 11 de maio de 1948 na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Em 1971, formou-se em Ciências Políticas e Sociais, pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e em 1973, bacharelou-se também em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Obteve o título de Mestre (1980), Doutor (1982) e Livre-docente em Direito do Estado (1994) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Nos Estados Unidos, ele concluiu o curso de Master of Arts, na área de Relações Internacionais, pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, em cooperação com a Harvard University (1981).

Lewandowski militou na advocacia de 1974 a 1990, tendo sido Conselheiro da Ordem dos Advogados - Seccional de São Paulo (de 1989 a 1990). Ocupou os cargos de Secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo (1984 a 1988) e também de Presidente da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo - EMPLASA (1988 a 1989).

Ingressou na magistratura como Juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, pelo Quinto Constitucional da classe dos advogados (1990 a 1997). Foi promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça paulista, por merecimento, onde integrou, sucessivamente, a Seção de Direito Privado, a Seção de Direito Público e o Órgão Especial (1997 a 2006).

Foi eleito e exerceu o cargo de Vice-Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (1993 a 1995).

Depois, tornou Ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exerceu a Presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça (2014 a 2016). Presidiu o julgamento do impeachment no Senado Federal (agosto de 2016). Foi também Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (2006 a 2012), havendo ocupado a Presidência daquela Corte especializada (2010 a 2012), ocasião em que coordenou as eleições gerais de 2010, nas quais defendeu a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa.

Exerceu interinamente o cargo de Presidente da República Federativa do Brasil (15 a 17 de setembro de 2014).

DESTAQUE PARA OS PROCESSOS QUE RELATOU NA SUPREMA CORTE

Em relação aos inúmeros processos que relatou na Suprema Corte, destacam-se os seguintes:

ADPF 186 e RE 597.285, em que se decidiu pela constitucionalidade do sistema de reserva de vagas nas universidades públicas com base em critério étnico-racial, bem como para estudantes egressos do ensino público;

RE 579.95, no qual se resolveu que a contratação de parentes de autoridades para o exercício de cargos públicos viola a Constituição Federal, tendo sido editada, na sequência, a Súmula Vinculante nº 13, que veda o nepotismo em qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

ADI 1.969, que resultou na declaração de inconstitucionalidade de decreto do Distrito Federal que proibia a realização de manifestações públicas na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e Praça do Buriti;

RE 592.581, em que se reconheceu a competência do Judiciário para determinar reformas em presídios, com o fim de garantir a incolumidade física e moral dos detentos;

HC 143.641, habeas corpus coletivo mediante o qual forma libertadas da prisão ilegal milhares de gestantes, lactantes e mães de presas de crianças até doze anos e de deficientes físicos;

ADI 6.586, na qual ficou assentado que a imunização contra a Covid-19 é compulsória, podendo ser implementada mediante restrições indiretas, vedada a vacinação forçada.

ATUAÇÃO COMO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Como Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Lewandowski foi responsável, além de outras ações, pela implantação das audiências de custódia, nas 27 unidades da federação brasileira, nas quais um juiz decide o destino imediato de uma pessoa presa em flagrante, que lhe deve ser apresentada no prazo máximo de 24 horas.

ATIVIDADES COMO PROFESSOR TITULAR

O futuro ministro também é Professor Titular de Teoria Geral do Estado, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, depois de aprovado em concurso público de provas e títulos (2003). Leciona na instituição há mais de quatro décadas, após ingressar como docente voluntário (1978), tendo galgado todos os postos da carreira acadêmica.

Chefiou o Departamento de Direito do Estado (2004 a 2006) e coordenou o Curso de Mestrado em Direito Humanos daquela Faculdade (2005 a 2006).

OBRAS PUBLICADAS E CONDECORAÇÕES

Lewandowski escreveu, organizou e prefaciou vários livros, sendo autor, dentre outros, de:

Proteção dos Direitos Humanos na Ordem Interna e Internacional;

Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil;

Globalização, Regionalização e Soberania, além de inúmeros artigos e estudos científicos publicados e revistas acadêmicas no Brasil e no exterior.

Ele foi agraciado com diversos títulos de cidadania e várias condecorações, destacando-se as Medalhas da Ordem de Rio Branco, do Mérito Naval, do Mérito Militar, do Mérito Aeronáutico e do Congresso Nacional.

APOSENTADORIA

Lewandowski aposentou-se em 11 de abril de 2023 por decreto de 5 de abril de 2023.