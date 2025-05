Deputado denuncia descaso da AENA na administração do aeroporto de Corumbá

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) denunciou, na sessão plenária desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa, descaso no atendimento do Aeroporto de Corumbá às aeronaves de UTI aérea responsáveis pelo transporte de paciente em estado grave para outros municípios com maior suporte na assistência em saúde. Via requerimento, o parlamentar quer saber os motivos da falta de comunicação nos contatos que são disponibilizados 24 horas pela empresa AENA Brasil, que administra o aeroporto do município.

Paulo Duarte relata que somente no mês de abril, houve mais de quatro acionamentos que não foram respondidos causando grandes prejuízos ao atendimento em saúde aos pacientes graves. Indignado, Duarte afirma que “esse é um caso de polícia. A AENA Brasil é a concessionária gestora dos aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, além de ser a maior operadora de campos de aviação do mundo. Não tem fiscalização. Vivemos hoje um apagão das Agências Reguladoras. Sem fiscalização as concessionárias pintam e bordam, fazem o que querem e ainda deixam pessoas correrem risco de morte. Lembro que o aeroporto de Corumbá deve funcionar 24 horas para esse tipo de operação, conforme documento oficial da ROTAER”, argumenta o deputado.

No requerimento Duarte questiona o prazo que os funcionários responsáveis são orientados a responder e quantos funcionários são disponibilizados nos plantões noturnos para atenderem às chamadas de emergência para atendimento de casos graves de saúde que precisam de transporte aéreo. “Esse requerimento se justifica pelos vários relatos de médicos e pilotos de UTIs que não conseguem contato com os fiscais de pátio encarregados de responderem aos chamados das UTIs aéreas”, justifica Paulo Duarte.