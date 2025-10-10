Deputado federal Vander Loubet é diagnosticado com câncer de próstata

O Deputado Federal Vander Loubet (PT) foi diagnosticado com câncer de próstata.

A informação foi divulgada nesta 6ª feira (10.out.25).

Conforme apontado, a doença foi descoberta em um exame de rotina.

"O diagnóstico em fase inicial é resultado direto desse hábito de prevenção, o que proporciona um prognóstico altamente favorável e aumenta as chances de recuperação completa", disse a equipe de comunicação do deputado.

Neste momento, o deputado está realizando exames complementares, que irão definir o protocolo e o cronograma detalhado do tratamento. A partir dos próximos dias, sua agenda pública será ajustada para permitir que ele se dedique ao cuidado da saúde, sem interromper as atividades do mandato.

Os médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico do deputado irão emitir boletins periódicos, que serão divulgados à imprensa e ao público, garantindo total transparência sobre o andamento do tratamento e da recuperação.

O parlamentar reforçou que se encontra bem, sereno e confiante, iniciando o tratamento cercado de uma equipe médica competente, do apoio da família e da solidariedade de amigos e colaboradores.

Vander Loubet cumpre atualmente seu sexto mandato consecutivo como deputado federal, que se encerra no final de 2026. O parlamentar reitera que essa etapa representa o encerramento de um ciclo importante da sua trajetória pública e que está comprometido com um novo desafio: sua pré-candidatura ao Senado Federal, colocando toda a sua experiência política e história de vida a serviço de uma nova etapa de representação e trabalho pelo estado e pela população.

O deputado agradeceu desde já as mensagens de apoio, as orações e as boas energias e reafirmou sua confiança na ciência, na equipe médica e na força da fé e do otimismo. "O diagnóstico precoce salva vidas. Estou confiante", declarou Vander Loubet.

Do Partido dos Trabalhadores de MS, Vander é o segundo a ser acometido pela doença, a primeira foi a também deputada federal Camila Jara, que está em tratamento.