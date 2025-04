Desapega CG chega à 11ª edição com mais de 25 mil itens à venda

O Desapega CG, o maior evento de moda circular e economia criativa de Campo Grande, chega à sua 11ª edição com uma novidade especial: pela primeira vez, o evento será realizado no Parque Tarsila do Amaral, localizado na região do Vida Nova. A edição acontece neste sábado, 19 de abril, das 8h às 16h, e promete movimentar a cidade com mais de 80 brechós confirmados e mais de 25 mil itens disponíveis para troca e compra.

O evento contará com uma grande variedade de produtos, incluindo roupas, calçados, acessórios, livros, brinquedos, itens de decoração e plantinhas, todos com preços acessíveis, a partir de R$ 2. A proposta do Desapega CG é incentivar o consumo consciente e o reaproveitamento de peças, ao mesmo tempo em que oferece uma plataforma para pequenos empreendedores gerarem renda de maneira sustentável.

Com o objetivo de valorizar a economia local e fortalecer a cultura da moda sustentável, o Desapega CG se consolidou como um dos maiores encontros de brechós do estado. A edição no Parque Tarsila do Amaral marca um importante passo na expansão do evento, levando a proposta de moda circular para diferentes comunidades da cidade.

"Cada edição do Desapega é uma celebração da economia circular. Estar pela primeira vez no Vida Nova é um passo importante para descentralizar o acesso à moda com propósito. Vamos ocupar a área coberta do parque com conforto e diversidade para todos que quiserem participar", afirma Val Reis, coordenadora do Coletivo de Brechós de Campo Grande.

Ela destaca ainda a importância do evento para a promoção de novos espaços e a conexão entre histórias e oportunidades. "Levar o Desapega CG para o Parque Tarsila do Amaral é mais um passo na nossa trajetória. É muito simbólico chegar pela primeira vez na região do Vida Nova e ver que a moda circular está ocupando novos espaços, conectando histórias e oportunidades. É mais uma prova de que o desapego transforma — pessoas, bairros e a cidade inteira", completa Val Reis.

SERVIÇO

Desapega CG – 11ª edição

️ Sábado, 19 de abril

Das 8h às 16h

Parque Tarsila do Amaral (área coberta) – Região do Vida Nova, Campo Grande/MS

Mais informações no Instagram: @coletivodebrechos