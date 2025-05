DNIT licita contratação do projeto executivo para duplicar trecho Campo Grande/Sidrolândia da BR-060

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu licitação, na modalidade concorrência pública, para contratar os projetos básicos e executivo de engenharia para duplicação de 56,6 km da BR-060, trecho Campo Grande/Sidrolândia. As propostas das empresas participantes do certame serão abertas no próximo 23 de julho.

O custo de referência do projeto foi fixado em R$ 6.060.12198.

"A contratação do projeto executivo é um passo importante para viabilizar a duplicação deste trecho, ponto de partida da Rota Bioceânica que vai ligar Mato Grosso do Sul ao Chile, abrindo um corredor de exportações pelo Oceano Pacífico com destino ao continente asiático. Todas as forças políticas do Estado , a bancada federal, sob a liderança do governador Eduardo Riedel, estão trabalhando junto ao Governo Federal para viabilizar a obra que é estratégica”, comenta o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro.

Em fevereiro de 2024 a Assembleia Legislativa aprovou indicação de autoria de Gerson subscrita por outros 4 deputados, em que Gerson reivindicou do DNIT estudo de viabilidade técnica da duplicação. Antes disso, em setembro de 2019, o parlamentar promoveu uma audiência pública na Câmara Municipal de Sidrolândia para debater a situação da rodovia.

O trecho Campo Grande/Sidrolândia tem um tráfego intenso que teve um aumento significativo com a entrada em funcionamento do Complexo Industrial da Inpasa ,onde a entrada e a saída diária de 800 caminhões obrigou a construção de uma rotatória. Há pontos de estrangulamento do trânsito com risco de acidente nos acessos ao distrito do Capão Seco (MS-258) e ao Frigorífico JBS. No final de 2024 o diretor-geral do DNIT, Fabrício de Oliveira Galvão, assinou a portaria 5671, que delegou poderes ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes , para licitar a contratação o projeto executivo da duplicação da BR-060, trecho de 56,5 km entre Campo Grande (km-367,9) e Sidrolândia (km 424,4).

Gerson reivindicou do DNIT estudo de viabilidade técnica da duplicação do trecho Campo Grande/ Sidrolânda | Foto: Reprodução

A LICITAÇÃO

Conforme o aviso de licitação da concorrência 90126/2025 além da duplicação da BR-060, o projeto executivo vai contemplar projetos executivos de duplicação a partir da rotatória da BR-262 na saída para Campo Grande; do viaduto em frente da JBS no construção de uma ciclovia no trecho; 5 km de retornos ; projetos de trevo ou interseção de acesso à estação do gasoduto, a estrada estadual da Serra da Urca (Bolicho Seco,) e d MS-258 (Capão Seco). O projeto contempla a duplicação com as pistas separadas com canteiro central a partir do Corpo de Bombeiros até o trecho urbano da rodovia , a Avenida Dorvalino dos Santos."