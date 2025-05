Edinho considera Vander nome ideal para campanha de Lula em MS

Primeira cidade fora do grande eixo central da política brasileira a ser visitada por Edinho Silva desde quarta-feira passada, quando lançou sua campanha oficial à presidência nacional do PT, Campo Grande tem um recorte singular nesta escolha: é capital de um dos poucos estados que já foram governados pelo partido. O detalhe é muito significativo e foi destacado na manhã deste sábado, 17, quando as lideranças petistas celebraram a presença de Edinho Silva e o lançamento da candidatura do deputado federal Vander Loubet a presidente do Diretório Estdual.

Ex-ministro e ex-prefeito de Araraquara, mandato que concluiu com elevados índices de aprovação, Edinho Silva considera de grande e diferenciada importância paras o PT e para Mato Grosso do Sul a eleição de Vander. A seu ver, Vander reúne as condições essenciais aos projetos partidários e será um dos suportes estratégicos para 2026, na campanha do presidente Lula pela reeleição e, se for o caso, na disputa sucessória regional.

Uma das maiores lideranças do PT, Edinho Silva, durante Processo Eleitoral do Partido dos Trabalhadores em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Um dos mais influentes e respeitados militantes petistas, Edinho Silva sempre atuou na formulação de planejamentos estratégicos e nos desafios de gestão, formação e comunicação. Fala com conhecimento de causa sobre os desafios nacionais e regionais. Para ele, um estado que já elegeu duas vezes um gestor petista (Zeca do PT) tem muito a oferecer ao processo de revitalização partidária.

Com este olhar, ele vê também o alcance ampliados dos avanços que os sul-mato-grossenses terão elegendo Vander Loubet senador. E ainda incentiva, enfaticamente: "Esta é uma decisão de base, legitimada pelo PT, um partido democrático e em que os mandatos não substituem as suas instâncias". Edinho Silva disse ainda que Vander tem experiência e credibilidade para fazer a gestão partidária e a articulação externa, com os diversos campos de diálogo democrático.

Vander Loubet (deputado federal e candidato à presidência do PT em MS), Vladimir Ferreira (atual presidente do Diretório Estadual do PT) e Edinho Silva (candidato à direção nacional do PT). Foto: Tero Queiroz

A vinda de Edinho Silva a Mato Grosso do Sul e o lançamento de Vander Loubet a presidente do Diretório Estadual fazem parte do PED (Processo de Eleição Direta), para renovar ou manter as suas direções municipais, as estaduais e a nacional, por meio do voto direto dos seus filiados e filiadas. As eleições, em votação secreta, serão dia 6 de julho deste ano, das 9 às 17 horas, de acordo com o horário de cada região do país.