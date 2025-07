Edinho Silva assume presidência do PT e promete apoio total a Lula

O ex-ministro Edinho Silva foi anunciado na 2ª.feira (8.jul.25) como novo presidente nacional do PT, com o apoio declarado do presidente Lula.

Em seu discurso de posse, Edinho prometeu alinhamento total com a pauta do governo federal, defendendo um “Brasil sem privilégios” e justiça tributária para toda a sociedade.

“Vamos dar todo o apoio ao governo nesse debate onde o governo está conduzindo”, afirmou, destacando o papel de Lula na discussão sobre a política fiscal e a taxação dos super-ricos.

Para Edinho, não há contradição entre o Executivo questionar decisões do Congresso, como a derrubada do decreto do IOF, e seguir buscando diálogo com o Legislativo.

Ele ainda chamou a atuação do PT de “reação” e destacou que o partido tem conseguido enfrentar a narrativa da direita no ambiente digital.

Em sua fala, Edinho prometeu “retomar pautas históricas” do PT, citando a redução da jornada de trabalho, já defendida pelo PSOL no Congresso, e o transporte público com tarifa zero.

“São bandeiras que o partido tem que debater, porque são bandeiras atuais”, afirmou, defendendo a atualização do programa petista sem abrir mão do legado.

Edinho era o favorito na disputa, apoiado por Lula, e venceu o deputado Rui Falcão (PT-SP), além de Romênio Pereira e Valter Pomar, que também disputaram.

Ele fez questão de agradecer publicamente a confiança de Lula, prometendo trabalhar para honrá-la todos os dias.

A principal meta do novo presidente é clara: garantir a reeleição de Lula em 2026, que chamou de pauta “central” para o partido.

A eleição marca o fim de oito anos de Gleisi Hoffmann à frente da sigla. Gleisi assumiu o comando em 2017, durante a Lava Jato, e deixou o posto para Humberto Costa quando virou ministra.