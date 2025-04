Emenda compra de 15 computadores para estudantes indígenas

A emenda parlamentar da deputada estadual Gleice Jane (PT), destinada à Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu e à Associação Indígena Nossa Nação, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS), vai beneficiar 900 alunos, entre crianças e adolescentes. O valor de R$ 50 mil garantiu a compra de 15 computadores, 40 cadeiras e 12 mesas.

Com a entrega dos novos equipamentos, a deputada Gleice Jane reforça seu compromisso com a educação, especialmente com os povos indígenas, garantindo que os estudantes, bem como as mães atendidas pela Associação da Aldeia Jaguapiru, tenham acesso a ferramentas que favoreçam o aprendizado.

A emenda foi entregue durante o Abril Indígena, mês de resistência, para ressaltar a luta dos povos originários por seus direitos, preservação cultural e dignidade. A ação da deputada Gleice Jane é um reflexo de sua contínua luta pela inclusão e pelo respeito e valorização das populações indígenas, em especial no que tange ao direito à educação de qualidade. "A entrega desse recurso representa um passo importante na valorização do conhecimento ancestral, em conjunto com as tecnologias, durante o processo de aprendizagem", destaca a parlamentar.

A diretora da Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu, professora Joany Freitas Valério Costa, faz um panorama da realidade dos alunos antes e depois da aquisição dos equipamentos. "A emenda recebida pela escola trouxe para as crianças a oportunidade de se igualarem na educação com os alunos da cidade. Antes, nós, alunos das escolas indígenas, chegávamos no ensino médio, na faculdade, sem saber pelo menos digitar um texto ou ligar um computador. Isso fazia muitos desistirem de estudar", relata.

Joany ainda destaca: "Para nós da comunidade, a escola é um ponto de socorro. A escola nos mostra pela janela que lá fora tem mais, e que esse mais é para todos. Agwidhe. Anapuyaque. Muito obrigada."