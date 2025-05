"Eu fui diagnosticada com câncer", revela deputada federal Camila Jara (vídeo)

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) revelou, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais na noite da 3ª feira (6.mai), que foi diagnosticada com câncer após a realização de um procedimento cirúrgico para a retirada de um nódulo da tireoide.

A parlamentar iniciou o vídeo comentando sobre o motivo de seu afastamento recente das redes sociais: "Não é fácil ser forte o tempo todo. Vocês devem ter percebido que nos últimos dias eu sumi um pouquinho daqui e eu vou explicar o porquê. Vocês devem lembrar que eu passei por uma cirurgia recentemente. A cirurgia era para ser algo simples de tireoide. Bom, eu achava que era para ser algo simples, mas não foi algo tão simples assim", iniciou a parlamentar falando pela câmera diretamente com seus mais de 170 mil seguidores, no Instagram.

A deputada Camila Jara publicou um vídeo em suas redes sociais no qual tranquiliza seu eleitorado e seguidores, demonstrando otimismo em relação à própria recuperação.

Camila Jara relatou o momento em que recebeu o diagnóstico e procurou tranquilizar seus eleitores e apoiadores. "Aos 30 anos eu recebi uma notícia que ninguém gostaria de receber. Eu fui diagnosticada com câncer, mas calma, as coisas não são tão ruins assim. Os médicos estão bem esperançosos e o tipo de câncer que eu tô não é tão difícil de tratar. E as chances de cura, no meu caso, são bem altas", comentou.

A deputada explicou que seguirá em tratamento nos próximos meses, conciliando os cuidados médicos com os compromissos. "O lado não tão bom é que nos próximos meses eu vou ter que dividir minha vida entre o plenário da Câmara, estar no Mato Grosso do Sul e esse tratamento que vai ser um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas vocês vão poder acompanhar tudo junto comigo".

A deputada federal, humanista, é uma das principais defensoras das causas indígenas na Câmara dos Deputados. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Ela também comentou sobre o impacto emocional do diagnóstico e reiterou sua motivação pessoal e política. "E tem outra coisa, por mais que a gente se questione, e eu acho que todo mundo deve se questionar quando recebe um diagnóstico desse, a gente para para refletir e o que sempre me moveu e o que me fez decidir entrar na política foi a esperança e é ela que vai continuar me movendo sempre".

Em seguida, Camila reafirmou sua disposição para continuar no exercício do mandato e em defesa das pautas que considera prioritárias. "Não só a esperança de que eu vou me curar, mas a esperança de que a gente tá no caminho certo e que a gente vai continuar construindo um Brasil menos desigual e mais justo. E eu ainda tenho muito que trabalhar para construir esse sonho que a gente sonhou juntos. E esse é só mais um capítulo dessa grande aventura que a gente chama de vida".

Ela encerrou a mensagem em tom de otimismo. "E é com essa energia e com a força de cada um de vocês que a gente vai enfrentar mais uma batalha, porque, como diria a Rita Lee, um sonho assim tão legal não vai acabar". Assista a íntegra:

LICENCIAMENTO DO PARLAMENTO

Dep. Camila Jara (PT - MS). Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em nota, Camila afirmou que o procedimento está marcado para 12 de maio. “A previsão é de 1 dia de observação na UTI e até 5 dias de internação hospitalar” .

Segundo o comunicado, depois da cirurgia, a deputada dará início a um tratamento com iodoterapia para ajudar na recuperação.

ALTA PRESENÇA NO PARLAMENTO

Desde que assumiu o mandato em 2023 até 2025, Camila esteve em 246 das 266 sessões realizadas na casa, isso é 93,6%.

A parlamentar de MS faltou apenas 4 (1,5%) sem justificar e esteve em 8 missões autorizadas 3%.

No período, que compreende 17 meses (1 ano e 5 meses), Camila pediu 5 licenças médicas para tratar da saúde, isso é, 1,9%.

Os dados constam no Relatório de Presença em Plenário da Câmara dos Deputados. A íntegra.

TRAJETÓRIA VITORIOSA

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) é uma das principais defensoras da participação feminina na política e uma das vozes mais atuantes do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em 1º de fevereiro de 2023, Camila Jara (PT), então com 27 anos, tomou posse como deputada federal, tornando-se a primeira mulher jovem de esquerda a representar Mato Grosso do Sul na Câmara Federal. É também a mais jovem e a sétima mulher a ocupar o cargo pelo estado desde 1975, período em que 58 homens foram eleitos. Antes dela, outras seis mulheres já exerceram o cargo.

Camila é filha de militantes sociais, formada em Ciências Sociais pela UFMS e atuante no movimento estudantil. Em 2020, foi eleita vereadora de Campo Grande e, em 2022, conquistou uma vaga no Congresso Nacional com 56.552 votos. Em sua trajetória, destaca a representatividade, a defesa da justiça social, cultura e o incentivo à participação feminina na política. Leia mais aqui.