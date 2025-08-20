Fábio Trad anuncia à ministra Gleisi Hoffman que vai se filiar ao PT no MS

O advogado e ex-deputado federal por Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, anunciou nesta 4ª feira (20.ago.25) que irá se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O comunicado foi feito durante reunião em Brasília com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann.

Em vídeo divulgado após o encontro, Gleisi destacou a importância da chegada de Trad ao partido. “Estou recebendo uma visita muito ilustre aqui, nosso ex-deputado Fábio Trad, uma pessoa que eu tenho muito respeito, consideração e carinho, um grande companheiro de caminhada. Ele veio me dar uma notícia muito boa, está se filiando ao PT. Queria te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Partido, companheiro, e vamos continuar trilhando juntos essa caminhada”, afirmou a ministra.

Trad estava acompanhado do deputado federal Vander Loubet, presidente do PT em Mato Grosso do Sul, e reforçou seu alinhamento político com a sigla.

Além da reunião com Gleisi, o ex-parlamentar também teve agenda com Edinho Silva, eleito presidente nacional do PT, para encaminhar as tratativas de sua filiação.

A ministra ainda se colocou à disposição para articular uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que Trad seja recebido oficialmente pelo chefe do Executivo.

Na semana passada, Fábio Trad já havia participado de um encontro com lideranças do PT em Mato Grosso do Sul, ao lado de Vander Loubet e do deputado estadual Pedro Kemp, consolidando sua aproximação com o partido.

A entrada de Trad na sigla fortalece a estratégia da legenda para as eleições de 2026.