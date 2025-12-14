Fábio Trad assume a vanguarda anti-extrema-direita e convoca o povo

Se havia dúvidas sobre o tom que o Partido dos Trabalhadores (PT) adotaria nas eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul, elas foram dissipadas pelo discurso inflamado do ex-deputado federal Fábio Trad na manhã deste sábado (13.dez.25). Durante a Plenária Estadual do partido, Trad não apenas se colocou à disposição para disputar o Governo do Estado, como definiu as linhas ideológicas do confronto: será uma batalha entre o "campo progressista" e o que ele classificou como uma "extrema-direita sórdida" e elitista.

Em entrevista exclusiva ao MS Notícias, Trad explicou que a oficialização de seu nome aguarda apenas trâmites burocráticos em Brasília, mas que a decisão política de ter candidatura própria é irreversível para garantir a defesa do governo Lula no estado.

Questionado sobre o que faltava para a definição oficial, Fábio Trad foi claro ao remeter a decisão ao diretório nacional, mas demonstrou confiança absoluta no desfecho.

“Falta apenas uma articulação no âmbito do Diretório Nacional do PT para que o palanque do presidente Lula em Mato Grosso do Sul seja ocupado pelo campo progressista, que não tenha nenhuma ligação com a extrema-direita local. Se isto se confirmar, coloco humildemente o meu nome à disposição do partido para uma deliberação consensual”, disse Trad.

Para ele, a candidatura é uma necessidade estratégica.

“Não podemos, sendo do partido do Presidente da República, recusar um palanque à maior liderança hoje do mundo ocidental democrático. Seria algo incompreensível, intolerável. Portanto, haverá o palanque e haverá a candidatura. Agora, quem vai ocupá-la, evidentemente depende dessas articulações finais para encaixar a pecinha desse quebra-cabeça.”

OCUPAÇÃO POPULAR DO PODER

(13.dez.25) - Plenária do PT em Campo Grande (MS) foi realizada no auditório Bife, da Fetems. Foto: Tero Queiroz

O ponto alto de sua participação foi a crítica sociológica à atual estrutura de poder no Mato Grosso do Sul. Trad utilizou uma retórica de classes para diferenciar seu projeto.

“Não é possível mais que no Parque dos Poderes não tenha povo, só tenha empresário, só tenha 'engravatado'. Nós queremos o sem-terra lá. Nós queremos o povo de Mato Grosso do Sul, que vota, de volta ao Parque dos Poderes, como foi em 98. Viva Mato Grosso do Sul!”, exclamou em seu discurso.

Reconhecendo a dificuldade da disputa contra a máquina estatal, ele apostou na pluralidade democrática como trunfo.

“Nós reconhecemos que o eventual adversário, o governador Riedel, é forte porque detém o controle de todo o sistema do Estado. Mas entendemos que o primado da democracia supõe a pluralidade de ideias e a apresentação de modelos alternativos de relação de poder", definiu.

COMBATE À EXTREMA DIREITA E DEFESA DE LULA

(13.dez.25) - Fábio Trad durante discurso na Plenária do PT em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Fábio Trad nacionalizou o debate estadual, conectando os adversários locais à oposição radical que enfrenta Lula no Congresso. Fábio saiu em defesa das chamadas "minorias" e disparou contra o conservadorismo radical.

“A extrema-direita que a gente combate lá no Congresso está no Parque dos Poderes também. É por isso que nós temos a firmeza de dizer que os assassinos dos indígenas, os assassinos das mulheres, têm que ser combatidos pelo campo progressista sem medo, com coragem, com amor a Mato Grosso do Sul”, disse.

Ele também criticou a atuação da direita na Câmara Federal, citando a recente manobra para salvar mandatos de parlamentares condenados e a aprovação de projetos de lei que classificou como "heresias jurídicas".

“A direita, infelizmente, ainda vive rastejando, obcecada pela anistia. Conseguiram escandalosamente salvar o mandato de uma deputada presa e condenada. [...] Precisamos de bancadas legislativas sólidas para que o presidente Lula não continue refém dessa extrema-direita que não tem povo, que não gosta de pobre e que só gosta de armas”, afirmou.

PRIORIDADES PARA 2026

(13.dez.25) - Fábio Trad se junta a lideranças históricas e militância jovem do PT para concorrer ao governo em 2026. Foto: Tero Queiroz

Ao finalizar, Fábio Trad alinhou seu discurso com o de Vander Loubet, estabelecendo uma hierarquia de prioridades: primeiro, a reeleição de Lula; segundo, a eleição de bancadas fortes; e terceiro, a disputa estadual competitiva.