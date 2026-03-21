Flávio Bolsonaro é ladrão e representa direita corrupta, diz Renan Santos

O coordenador do MBL e pré-candidato à Presidência, Renan Santos, elevou o tom contra o bolsonarismo na 5ª.feira (19.mar,26), em São Paulo.

Durante evento de filiação de Kim Kataguiri ao partido Missão, Santos atacou diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL) escancarando uma racha na extrema direita nas eleições 2026.

“Existe hoje a direita pró-corrupção, que é a do Flávio Bolsonaro, e existe uma direita que tem vergonha na cara, que é a nossa”, disse.

Em seguida, subiu ainda mais o nível:

“O Flávio é um ladrão, e eu vou mostrar para eles que ele é um ladrão”.

Santos também se colocou acima dos adversários na corrida presidencial.

“Sou mais inteligente que os outros pré-candidatos, com muita vantagem. Sou uma pessoa idônea, eles não são”, afirmou.

Ao ser questionado sobre alianças em um eventual 2º turno, descartou qualquer cenário de derrota.

“Eu não vou entrar numa guerra para perder. Eu vou trabalhar só para ganhar.”

A estratégia, segundo ele, passa por viagens e exposição constante na mídia.

“No dia que todo mundo me conhecer, eu vou atropelar eles”, declarou.

Apesar do discurso confiante, os números ainda são baixos. Levantamento do Datafolha divulgado em março aponta Santos com 3% das intenções de voto.

O desempenho cresce entre jovens de 16 a 24 anos, onde atinge 10% — público que virou foco central da nova sigla.

O partido Missão, criado no fim de 2025 e ligado ao MBL, aposta em uma agenda liberal, com defesa de Estado enxuto, reformas administrativas e endurecimento na segurança pública.

Nos bastidores desde 2014, Santos agora tenta transformar articulação em voto.