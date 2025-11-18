Gaeco mira vice de prefeito bolsonarista em MS, por desvio de R$ 5,4 milhões

O Ministério Público Estadual deflagrou nesta 3ª feira (18.nov.25) a Operação Dirty Pix.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Sidrolândia (MS) e Manaus (AM).

A ação mira vereadores, ex-vereadores, a vice-prefeita Cristina Fiúza, numero 2 do prefeito Rodrigo Basso (que não é alvo da operação) e secretários municipais.

O ex-presidente do Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, Jacob Meuwis Breure, também é investigado.

A investigação apura peculato, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro.

Segundo o MP, o desvio no hospital ultrapassou R$ 5,4 milhões.

O dinheiro era destinado à compra de equipamentos médicos.

Parte do valor teria sido usada para pagamento de propina via Pix.

Algumas transferências teriam ocorrido por intermédio de terceiros.

Entre os alvos estão vereadores Izaqueu Diniz, Gabriel Autocar, Cledinaldo Cotócio e Adavilton Brandão.

Também são investigados os ex-vereadores Elieu Vaz e José Ademir Gabardo.

O secretário Enelvo Felini Júnior e a vice-prefeita Cristina Fiúza estão incluídos na operação.

A Pharbox Distribuidora, de Manaus, também é investigada por participação no esquema.

Jacob Breure foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Ele deve responder ao processo mediante pagamento de fiança.

O nome da operação faz referência a transferências financeiras ilegais realizadas via Pix.

Até o momento, os investigados não se manifestaram sobre a operação.