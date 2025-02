Gerson cumpre maratona de agendas em secretarias, na pauta, obras para atender Sidrolândia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, cumpriu nesta terça-feira uma maratona de agendas nas secretarias de Infraestrutura e Logística, Educação , Agência Estadual de Habitação, além de se reunir com o diretor-adjunto do Detran , João César Matogrosso. Acompanhado do prefeito Rodrigo Basso e do presidente da Câmara de Sidrolândia, Otacir Figueiredo, Gerson apresentou e discutiu projetos e obras prioritários para Sidrolândia.

Com o secretário de Educação, Helio Daher, a pauta foi estabelecer uma parceria entre Estado e a Prefeitura para conclusão das obras da Escola Municipal Benigno Escobar, no Jardim Paraíso. Uma emenda parlamentar de R$ 150 mil vai viabilizar a execução de reparos na Escola Municipal João Batista Figueiredo, localizada na Aldeia Tereré . O secretário assumiu o compromisso de assinar nos próximos dias a portaria de reconhecimento da escola polo Flaviana Alcântara Figueiredo, pleito apresentado pelo vereador Otacir Figueiredo. Com a presidente da Agência Estadual Habitação , Maria Azevani, a pauta foi a continuidade do projeto dos lotes no Bairro Diva Nantes . Já foram implantados os alicerces de 30 casas de 42,5 m² quadrados e estão programadas mais 30 .

Foi apresentado ao secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara , o projeto de acesso ao Frigorífico Balbinos pela MS-162, cortando uma área com potencial para se tornar um novo polo empresarial da cidade , além de tirar do centro da cidade o fluxo de caminhões e carretas que entram e saem da indústria . O projeto contempla uma rotatória nas proximidades do complexo de armazenagem da Cooperativa LAR, além de criar um corredor viário de acesso ao Bairro São Bento (o mais populoso da cidade) para quem vem sentido Maracaju.

Gerson lembra que ano passado viabilizou junto ao Governo do Estado a continuidade do acesso ao Frigorífico Balbinos pelo Jardim Paraíso. O projeto prevê o prolongamento da Rua Dr.Costa Marques por mais 1 km até o pátio de estacionamento dos caminhões . A obra, orçada em R$ 3 milhões, prevê drenagem e pavimentação, deve ser licitada neste semestre que se conectará c0m a futura avenida que terminará na MS-162. ” Terminado este trecho complementar, serão gerados 350 novos empregos com a entrada em funcionamento da sala de dessossa que habilitará a indústria para exportação”, explica o presidente da Assembleia.

Da reunião com o diretor-adjunto do Detran, João César Matogrosso, saiu a confirmação de que em março devem instalados três semáforos e reforçada a sinalização vertical e horizontal do trânsito da cidade. Os semáforos serão instalados nos cruzamentos da Avenida Antero Lemes com as ruas João Márcio Ferreira Terra e Ponta Porã , além do cruzamento da Tomas Cáceres com Generoso Ponce.