Em posse, Gerson Claro reafirma compromisso com a população e reforça união

O deputado Gerson Claro (PP) tomou posse como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para o biênio 2025/2026, reafirmando o compromisso do Parlamento Estadual com a pluralidade política e ideológica. Durante o ato administrativo que formalizou a posse da nova Mesa Diretora, o parlamentar destacou a importância do diálogo e da busca pelo consenso para atender os interesses da população.

“Essa é a casa da democracia, onde estão representadas diferentes correntes de pensamento da sociedade. Nosso compromisso é buscar construir pontes de consenso em favor do interesse público. A prioridade é entregar resultados à população, aprovando pautas que interessam à população”, afirmou Gerson Claro.

O presidente da ALEMS também reforçou o compromisso com a participação popular no processo legislativo. “Temos o compromisso de estar sempre prontos para ouvir a população. Estar atento ao pensamento, sonhos, aquilo que a população busca. Que a gente possa proporcionar para que essa casa seja a casa do povo. Eu gosto de reafirmar que aqui estão presentes quase os três milhões de habitantes do Mato Grosso do Sul, porque cada deputado aqui representa todo o Estado. E, conforme disse o presidente eleito da Câmara Federal, se todo o poder emana do povo, é aqui que nasce o poder. O poder do povo nasce no Parlamento”, acrescentou.

PRIORIDADES

Com o retorno das atividades legislativas, Gerson Claro adiantou que algumas pautas do Governo do Estado que já tramitam na Casa serão retomadas. Entre os projetos, duas propostas na área tributária devem ser discutidas. “Um trata da pactuação e do pagamento de tributos, com a possibilidade de acordos, e o outro aborda a questão das multas aplicadas em relação aos pagamentos”, explicou.

Outro tema que entrará em debate é a Parceria Público-Privada (PPP) na área da Saúde. “Há o assunto da saúde, com a possibilidade de terceirização de alguns serviços nas redes hospitalares do Estado, como hotelaria, restaurante, limpeza e segurança. Esses serviços poderão ser prestados de forma terceirizada, e o tema começará a ser discutido já no início do ano”, pontuou.

Na área ambiental, a pesca no Estado de Mato Grosso do Sul também será discutida, especialmente o Projeto de Lei 275/2024, de autoria do deputado Neno Razuk (PL). Entre os pontos de debate, está a proibição da pesca do dourado, cuja restrição se mantém até 31 de março de 2025.

Além das pautas legislativas, também há projetos para infraestrutura e modernização da ALEMS, incluindo a entrega do estacionamento, ampliação do plenário e melhorias no restaurante dos servidores. Gerson Claro destacou que um dos principais legados de sua gestão será a criação de um novo plenário. “Já nos primeiros meses, teremos a ideia de um novo plenário, que com certeza marcará a gestão. Talvez não consigamos entregar a obra totalmente pronta, pois é uma obra grande, mas, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, será plantada a pedra fundamental desse sonho”, afirmou.

MESA DIRETORA

Além de Gerson Claro na presidência, a nova composição da Mesa Diretora conta com: