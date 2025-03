Governo do DF anuncia conclusÃ£o das obras e novo Centro de SeguranÃ§a

O governador Ibaneis Rocha anunciou a conclusão das reformas no Setor Comercial Sul (SCS) e a instalação de um Centro de Operações Integradas da Segurança Pública no local. A fala aconteceu durante a inauguração do Centro de Educação Profissional Miguel Setembrino, na Quadra 4 do SCS, na 2ª.feira (24.mar.25).

Ibaneis Rocha, que iniciou sua carreira no SCS, destacou o esforço para revitalizar a área e atualizar a legislação local. Ele também elogiou a parceria com o Sistema S. “O meu projeto é entregar o Setor Comercial Sul totalmente revitalizado até o final do nosso governo. Isso mostra o carinho que temos por esse setor vital para o Distrito Federal”, afirmou o governador.

O centro educacional inaugurado, gerido pelo Senac-DF, foi possível após a atualização da legislação que permitiu a ocupação de espaços vazios e a regularização de atividades. O local possui capacidade para 5 mil alunos e oferece cursos como hotelaria e gastronomia.

José Aparecido da Costa Freire, presidente da Fecomércio/DF, falou sobre o impacto das mudanças. “A sanção da lei ampliou em quase 300 as atividades comerciais autorizadas, incluindo faculdades e empresas de TI, permitindo a criação de um polo tecnológico criativo”, disse.

Vitor Corrêa, diretor do Senac-DF, também ressaltou a importância da parceria com o GDF. “Este centro é um marco para a retomada do Setor Comercial Sul e será um local fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal”, completou.