25 de agosto de 2025
DUQUE DE CAXIAS

Investimento do Estado garante modernização de rota estratégica para 100 mil pessoas

Trecho revitalizado foi entregue na 6ª feira (22.ago.25)

Foto: Bruno Rezende/ Secom
Uma das principais avenidas de Campo Grande, atendendo região com aproximadamente 100 mil habitantes, a Duque de Caxias é rota estratégica para a mobilidade urbana dos campo-grandenses, seja para trabalho, estudos ou mesmo lazer, desempenhando papel logístico fundamental no desenvolvimento da região oeste da Capital. Diante de tal importância, a via passou por modernização que renovou o pavimento de praticamente 10 km.

Se estendendo entre a rotatória do Núcleo Industrial e o acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, o trecho revitalizado foi entregue na 6ª feira (22.ago.25) em cerimônia realizada pela Prefeitura Municipal e que contou com a presença do governador Eduardo Riedel. A obra foi executada em convênio entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o município.

O investimento somou R$ 35,1 milhões, sendo R$ 27,6 milhões de contrapartida estadual. Além de sua importância econômica e social local, o corredor viário - que agora tem assegurada mais segurança e fluidez no tráfego - é caminho obrigatório para quem vai ao Pantanal e demais atrações turísticas próximas de Campo Grande.

"É necessário construir condição para dar o resultado para a nossa gente. O mais importante é a entrega da obra que foi feita para as pessoas. E isso está sendo feito em Campo Grande e em todos os municípios do nosso Estado", explicou o governador Riedel durante sua fala no evento.

Foto: Bruno RezendeFoto: Bruno Rezende

Localizada na região conhecida como 'saída para Aquidauana', a Duque de Caxias antecede a rodovia BR-262 e é uma via arterial de suma importância para a logística campo-grandense, atendendo não só a população local, mas também diversas empresas instaladas ali e nos bairros do Núcleo Industrial. A estimativa é que diariamente passem por ali 11,3 mil veículos, incluindo 4 mil caminhões e 1,2 mil ciclistas que utilizam a ciclovia instalada ali.

Foto: Bruno Rezende/ SecomFoto: Bruno Rezende

Mais obras: Casa da Mulher Brasileira entre elas

Além da obra na avenida, também foi entregue a requalificação de ruas próximas, na região do bairro Nova Campo Grande, e o lançamento de outras obras importantes, entre elas a reforma da Casa da Mulher Brasileira, localizada na esquina da rua Brasília com a Duque de Caxias.

O aporte estadual de R$ 23,5 milhões viabilizou a execução de 12 km de pavimentação das avenidas Wilson Paes de Barros (Nova Campo Grande) e General Alberto Carlos Mendonça Filho (São Conrado), criando uma nova ligação entre as regiões sul e oeste da cidade, além da ligação do Polo Empresarial Oeste, incluindo ponte sobre o córrego Imbirussu.

"Ter a parceria do Governo de Mato Grosso do Sul é fundamental para podermos realizar as obras na cidade", afirmou a prefeita Adriane Lopes, também presente à cerimônica de entrega da obra e anúncio de novas intervenções na região oeste da cidade - isso acontece em uma série de eventosda programação dos 126 anos de Campo Grande.

