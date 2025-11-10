MS Notícias

10 de novembro de 2025
DECISÃO

Justiça cassa mandato de vereador eleito em MS por uso de caixa dois

Agnaldo Zorba (PSDB) distribuiu mais de 1,7 mil litros de combustível a eleitores

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul determinou a cassação do diploma do vereador eleito Agnaldo dos Santos Souza, conhecido como Agnaldo Zorba (PSDB), no município de Iguatemi, após constatar o uso de recursos não declarados durante a campanha de 2024.

A decisão foi proferida em 30 de outubro pelo juiz Glauber José de Souza Maia, da 25ª Zona Eleitoral, e atendeu integralmente ao pedido do Ministério Público Eleitoral (MPMS).

De acordo com a representação assinada pelo promotor Fábio Adalberto Cardoso de Morais, o então candidato cometeu irregularidades ao distribuir mais de 1,7 mil litros de combustível a eleitores, sem que os gastos fossem registrados na prestação oficial de contas, configurando prática de caixa dois, em violação ao artigo 30-A da Lei nº 9.504/97.

A apuração teve início a partir de informações obtidas em um posto de combustíveis em Iguatemi, onde diversos eleitores abasteciam veículos em nome de um dos candidatos. A investigação contou com o apoio da Polícia Federal, que apreendeu notas fiscais e conversas por aplicativo de mensagens, comprovando o repasse irregular de R$ 10.148,94 em combustíveis durante o período eleitoral.

O valor, segundo o MPMS, ultrapassa em 129% o total de despesas oficialmente declaradas por Agnaldo Zorba na campanha, apontando uma tentativa de ocultar parte significativa dos gastos, o que compromete a transparência e a igualdade de condições entre os candidatos.

Decisão judicial

Na sentença, o juiz eleitoral destacou que as provas apresentadas pelo MPMS são “robustas e inequívocas”, rejeitando a tese da defesa de que não havia vínculo entre os abastecimentos e a campanha.

A Justiça determinou, além da perda do mandato, a nulidade dos votos recebidos por Agnaldo Zorba e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, o que poderá alterar a composição da Câmara Municipal de Iguatemi.

A cassação ainda é passível de recurso, mas tem efeito imediato no âmbito eleitoral. Com isso, o vereador não poderá ser diplomado nem exercer o mandato, salvo decisão em contrário por instância superior.

