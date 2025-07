Kemp rasga moção de apoio a Trump após tarifa de 50% dos EUA ao Brasil

Durante a sessão desta 5ª feira (10.jul.25) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) rasgou uma cópia da moção de apoio ao presidente americano Donald Trump. O documento havia sido aprovado pela Casa em novembro passado, mas agora virou alvo de críticas depois que o governo dos EUA decidiu bater pesado no Brasil com tarifas de 50% sobre exportações.

O recado foi enviado oficialmente ao presidente Lula. Conforme o texto, a partir de 1º de agosto, produtos como petróleo, aço, suco de laranja, café e carne bovina, justamente os carros-chefe da nossa exportação para os americanos, vão enfrentar sobretaxa.

Para Kemp, não é coincidência. Ele enxerga na decisão de Trump uma clara retaliação ao andamento das investigações contra Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) e não poupou o deputado federal Eduardo Bolsonaro na crítica. "O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem que responder por crime de lesa-pátria", disparou da tribuna.

Em seguida, o parlamentar pegou a moção e a destruiu na frente de todos. "Quero aqui rasgar essa moção de apoio ridícula que foi apresentada aqui e foi aprovada pelos deputados. Não podemos admitir que o Brasil, que a soberania nacional, seja afrontada por um presidente que se acha o dono do mundo", declarou Kemp.

Na visão de Kemp, há algo maior em jogo. Ele conecta a decisão americana ao nervosismo dos EUA com o crescimento de potências como a China e o fortalecimento do BRICS. "Trump acha que prejudicando os produtores brasileiros, setor da indústria vai conseguir intimidar o Supremo. O STF é suficiente pra continuar seu julgamento com independência e lisura. E o bolsonarismo tem que ser responsabilizado publicamente por estar articulando lá fora do Brasil um crime de lesa-pátria", finalizou.

TARIFA

A taxação de 50% que Trump decidiu aplicar no Brasil é a maior já vista em sua nova onda protecionista. A sobretaxa vai se somar a qualquer outra tarifa que já existia, atingindo automaticamente tudo que é exportado do Brasil para lá.

Trump justifica a medida com um mix de argumentos e diz que a relação comercial com o Brasil é injusta, critica o tratamento que a Justiça brasileira dá ao Bolsonaro e ainda reclama de supostos ataques a empresas digitais americanas. Não bastasse isso, ainda abriu uma investigação formal contra o Brasil usando a famosa Seção 301 da lei comercial deles.

O governo brasileiro já estuda levar o caso para a OMC e aplicar as próprias medidas de retaliação através da Lei da Reciprocidade Econômica.