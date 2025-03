Landmark articula frente parlamentar para fortalecer segurança alimentar

O vereador Landmark Rios (PT), presidente da Comissão de Agricultura e Agronegócio da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu em seu gabinete nesta 2ª feira (24.MAR.25) a presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsan/CG), Camila Mazzeti, e a secretária executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan/CG), Renata Joia. A reunião discutiu estratégias para ampliar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no município.

Durante o encontro, as representantes convidaram o vereador para participar da Oficina Presencial do Programa Estratégia Alimenta Cidades, que acontece no próximo dia 27 de março, na Unigran Capital. Campo Grande é uma das 60 cidades brasileiras selecionadas para participar da estratégia nacional. A oficina tem como objetivo finalizar o diagnóstico local das necessidades do município em relação à segurança alimentar e propor soluções práticas e sustentáveis.

Além disso, foi proposta a criação de uma Frente Parlamentar de Segurança Alimentar na Câmara Municipal, com o objetivo de apoiar políticas públicas, garantir recursos orçamentários e envolver diferentes secretarias municipais no fortalecimento da alimentação saudável e da agricultura familiar.

"A gente esteve aqui hoje com o vereador, a convite do vereador, pra gente discutir pautas de segurança alimentar e nutricional, principalmente focado na Estratégia Alimenta Cidades, que vai acontecer a oficina presencial agora dia 27, onde a gente vai formular uma proposta pra Campo Grande fazer a aderência a esse programa, pra que a gente construa um aparato de segurança alimentar e nutricional pra cidade. Então a gente veio discutir questões sobre agricultura familiar, sobre rede de proteção social, alimentação, promoção da alimentação adequada e saudável, principalmente no ambiente escolar", destacou Camila Mazzeti.

Renata Joia explicou a importância da articulação junto ao Legislativo. "A oficina é um momento de debate, de discussão. A gente vai estar fechando o diagnóstico local aqui das necessidades de Campo Grande em relação à segurança alimentar e nutricional, pra traçar uma estratégia que seja de acordo com as necessidades do município. [...] A criação de uma frente parlamentar é importante para fortalecer a segurança alimentar em todo o âmbito municipal e garantir recursos orçamentários para executar o plano", explicou.

AUDIÊNCIA

O vereador Landmark Rios já vem atuando diretamente para fortalecer as políticas de combate à fome e ampliar o acesso à alimentação de qualidade. No próximo dia 9 de maio, às 9h, ele vai presidir uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande, reunindo autoridades, movimentos sociais e produtores da agricultura familiar para debater segurança alimentar e estratégias de fortalecimento da agricultura familiar.

"Nosso mandato tem lado e compromisso. A segurança alimentar passa pela valorização da agricultura familiar, pelo incentivo às hortas urbanas e periurbanas e pela promoção de alimentos saudáveis nas escolas públicas. Isso garante não só uma alimentação de qualidade para as crianças, mas também melhor distribuição e acesso aos alimentos para toda a população. O mandato é parceiro dessa luta e vamos seguir defendendo políticas que gerem mais inclusão e dignidade para quem produz e para quem consome", afirmou o vereador Landmark.

ALIMENTA CIDADES

Campo Grande foi selecionada para integrar a Estratégia Alimenta Cidades, uma iniciativa do Governo Federal que visa ampliar a produção, o acesso e o consumo de alimentos saudáveis, principalmente nas periferias urbanas. A cidade faz parte de um grupo de 60 municípios brasileiros que vão desenvolver projetos estratégicos com foco em segurança alimentar e nutricional.

O evento presencial da Estratégia Alimenta Cidades acontece no próximo dia 27 de março, na UNIGRAN Capital, com início às 8h, reunindo gestores públicos, sociedade civil e movimentos sociais.