Landmark cobra melhorias na zona rural e limpeza urbana em Campo Grande

O vereador Landmark Rios (PT) apresentou nesta 3ª feira (11.mar.25), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, três indicações que visam melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida em diferentes regiões da cidade. As propostas foram encaminhadas ao Gabinete da Prefeita e às secretarias municipais competentes.

A principal solicitação trata do cascalhamento e patrolamento das estradas da Comunidade São Luiz, localizada na zona rural da Capital. Segundo o parlamentar, a medida é urgente devido às más condições das vias, que afetam diretamente o transporte e o escoamento da produção da agricultura familiar. “A melhoria das estradas garantirá mais segurança e acessibilidade aos moradores e produtores rurais”, destacou Landmark.

Outro pedido encaminhado foi a limpeza e manutenção do canteiro central da Rua José Vieira de Menezes, no bairro Vila Morumbi. O vereador justificou a necessidade da intervenção devido ao acúmulo de resíduos e vegetação excessiva. “A manutenção adequada desse espaço contribuirá para a visibilidade dos motoristas, a conservação da infraestrutura e o bem-estar da comunidade”, afirmou.

A terceira indicação prevê serviços de iluminação pública na Rua Poti, no bairro Jardim Centro-Oeste, atendendo a pedidos da população local, que relata falta de segurança devido à escuridão em vários trechos da via.

MOÇÕES



Além das indicações, o vereador Landmark Rios apresentou quatro moções de congratulação durante a sessão desta terça-feira. As homenagens foram destinadas a personalidades e instituições que desenvolvem ações de impacto social, cultural e educacional na Capital.

Entre os homenageados está Rogério Lima, reconhecido pelo trabalho social que promove a inclusão através do esporte. Também foi destacada Márcia Oliveira, pela atuação comunitária em defesa do fortalecimento das mulheres no bairro Nova Campo Grande. O Centro Educacional José Salles recebeu moção pelo desempenho na área educacional e pelos projetos que combatem a evasão escolar.

Por fim, o Projeto Cultural Arte na Praça foi homenageado pelo incentivo à cultura popular e pelo acesso gratuito às atividades artísticas na região do Jardim Noroeste.