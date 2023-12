Líder do prefeito Marcelo Iunes vira réu por lavar dinheiro do tráfico de drogas

O vereador Alex Dellas, líder do Partido Republicano, tornou-se réu na Justiça Federal por acusações de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas na fronteira Brasil-Corumbá. As denúncias contra Alex, seu irmão Matheus Prado Della e seu pai, Ale Tahir Della, foram reveladas na Operação Mamon da Polícia Federal de 2021. Notavelmente, Alex atua como líder do prefeito Marcelo Iunes na Câmara dos Deputados. A ordem judicial foi expedida em agosto deste ano e recentemente tornada pública na ação penal.



De acordo com a investigação, a família Della fez transações em dinheiro para evitar o escrutínio regulatório. A Justiça Federal congelou seus bens, incluindo dinheiro, veículos e outras propriedades. A promotoria também nomeou outros suspeitos que se tornaram réus no caso. No dia 12 de dezembro, o juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini homologou as acusações.



Um trecho do processo revelou que o negócio da família Della, o Prado Conveniência, movimentou R$ 14 milhões entre julho de 2019 e setembro de 2020. Esse valor era incompatível com a renda do réu e também foi sinalizado pelo Coaf.



A família Della é representada pelo advogado André Borges, que afirmou que “sempre estiveram à disposição da justiça e aguardam a oportunidade para se defenderem adequadamente". Eles confiam que serão finalmente absolvidos.'