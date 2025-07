Lula desmonta Bolsonaro e expõe vaquinha do Pix como vergonha nacional

Em um discurso firme, o presidente Lula (PT) voltou a mostrar nesta 3ª.feira (1.jul.25) que não pretende aliviar para Jair Bolsonaro (PL). Ele criticou o inelegível por pedir anistia antes mesmo de ser condenado.

Lula também ironizou as campanhas de arrecadação via Pix, usadas por Bolsonaro para pagar advogados e bancar custos com processos. Para Lula, é um sinal de covardia de quem não assume seus próprios erros.

"Nunca vou pedir para vocês fazerem Pix para mim. Guardem seus dinheiros para pagar seus funcionários. E jamais pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede um erro das consequências não deveria fazer bobagem", disparou Lula, sob aplausos de representantes do agronegócio no lançamento do Plano Safra.

No mesmo evento, o presidente lembrou a bagunça fiscal deixada por Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, e disse que hoje seu governo paga o preço por ser honesto. Foi um recado direto a quem prometeu muito e entregou pouco.

As críticas também chegaram a Tereza Cristina, ex-ministra de Bolsonaro, acusada pelo atual governo de espalhar fake news sobre o volume recorde do Plano Safra. “Os números estão aí para provar”, rebateu o ministro Carlos Fávaro.

Para além do agronegócio, Lula mostrou que não teme confronto político. Disse que quem defende golpe e ataca a democracia deve responder na Justiça, sem chorar depois pedindo vaquinha online.

Enquanto isso, Bolsonaro tenta se vitimizar e apela para o bolso dos apoiadores. Lula, por outro lado, reforçou que seu governo prefere trabalhar com responsabilidade e diálogo, sem pedir Pix a ninguém.

A fala do presidente mostra que o Planalto não vai recuar diante de bravatas. E deixa claro quem de fato tem coragem para enfrentar a realidade sem transferir a conta para o povo.