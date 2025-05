Lula e Janja visitam pomar do Palácio da Alvorada para 'tradicional conferida'

Em um momento de tranquilidade e conexão com a natureza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja Lula da Silva aproveitaram a manhã do domingo (18.mai.25) para visitar o pomar do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República em Brasília.

A visita, que já se tornou uma espécie de ritual, foi compartilhada nas redes sociais da primeira-dama, que brincou ao chamar a ação de “aquela já tradicional conferida”.

Na imagem publicada por Janja no Instagram, Lula aparece concentrado, observando atentamente uma das árvores do pomar e tocando cuidadosamente um dos frutos ainda pendurados, mostrando um lado mais pessoal e leve do presidente, em meio à rotina intensa de compromissos públicos e governamentais.

O pomar do Palácio da Alvorada, que conta com diversas árvores frutíferas típicas da região, é um espaço frequentemente utilizado pelo casal para momentos de relaxamento e contemplação.

Nas redes sociais a iniciativa foi recebida com simpatia por seguidores e apoiadores, que destacaram a importância de líderes públicos demonstrarem atenção à preservação ambiental e à vida simples.