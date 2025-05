Lula nomeia Márcio de Ávila Martins Filho para titularidade no TRE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Márcio de Ávila Martins Filho para juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE). Ele ocupa a vaga aberta com o fim do primeiro mandato de José Eduardo Chemin Cury. O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial da União de terça-feira, 06.

Um dos nomes de destaque no âmbito dos operadores do Direito e da Justiça, Márcio de Ávila tem sólido e credenciado lastro profissional, edificado em diferentes funcções que já ocupou na iniciativa privada e nos poderes públicos. Graduado em Direito pela Uniderp e com pós-graduações em Direito Eleitoral e Direito Públic, iniciou sua vitoriosa trajetória estagiando na Prefeitura de Campo Grande, Defensoria Pública Estadual, Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil (Depac) e escritório de advocacia Souza Campos & Peró.

Nos seus mais de 16 anos de militância atundo nas áreas cível, empresarial, de sucessões, pública e eleitora, pôs sua competência na correspondência jurídica de empresas renomadas, como os bancos Panamericano, Bonsucesso e BGN, e organizações lojistas e comerciais, entre elas City Lar, B2W (Lojas Americanas, Submarino.com e Shoptime), Positivo Informática, Britânia, Lojas Marisa, TIM Brasil, Morenos Alimentos, TR&M Engenharia, BCM Interservice, Mega Embalagens, PET 67 e Transfutura Ltda, entre outras.

Foi assessor jurídico de mandatos e gestões de Câmaras de Vereadores em Campo Grande, Bandeirantes, Corguinho, anastácio e Camapuã. Depois de integrar o Conselho Estadual da seccional e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/MS, e exercer a consultoria da Comissão Nacional de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem, foi investido no cargo de Juiz Eleitoral Subtituto e tomou posse no dia 03 de julho de 2023.