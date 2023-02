Mãe dos "Trad", Therezinha morre aos 86 anos em Campo Grande

A professora Therezinha Mandetta Trad, mãe do ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, do senador Nelsinho Trad e do ex-deputado federal Fábio Trad, morreu aos 86 na noite desta 4ª.feira (22.fev.23), vítima de aneurisma cerebral.

Ela foi casada com o ex-deputado federal e advogado Nelson Trad com quem teve cinco filhos: Fátima, Maria Thereza, Marquinhos (ex-prefeito), Fábio (ex-deputado) e Nelsinho (senador). Também é avó do vereador Otávio Trad. Nelson Trad (pai) morreu em 2011, aos 81 anos.

Nelsinho fez uma publicação em seu perfil na rede social se despedindo da mãe. Sentirei sempre a sua presença me guiando. “Mãe, desde pequeno, eu chorava, quando ouvia: "mãezinha do céu!" Não desejava que Deus a levasse nunca. Dói muito. Mas, hoje, só tenho gratidão ao Pai Celestial pela sua presença por aqui que foi doce, alegre e sempre cheia de energia. Você foi luz em nossas vidas. Te amarei eternamente. Descanse em paz”, escreveu. Eis:

Também na rede social, Fábio Trad se despediu na mãe: “Comunico - com o coração dilacerado - o falecimento de minha mãe, a Professora Therezinha Mandetta Trad. Fez da sua vida um livro inspirador. Cinco filhos. 19 Netos e 10 bisnetos. Sempre positiva. Sempre! Sorriu as alegrias de todos nós e suportou com muita dignidade os revezes da vida política de meu pai e dos filhos. Só tenho a agradecer a ela pelos ensinamentos e o exemplo. Continuarei a segui-los porque é assim que se perpetua a memória de quem se ama e admira. Olha mãe, vou ficar aqui agora neste mundo te olhando todos os dias. Abrace forte meu pai e fiquem tranquilos quanto a nossa unidade, que eu sei que você e ele sempre pregaram. Só acho que você poderia ter ficado mais conosco. Não deveria ir agora não. Te amo e acho que a morte é uma radicalidade incompatível com o amor verdadeiro. Preciso de você sempre, mãe”, disse. Eis:

O vereador campo-grandense Otávio Trad fez uma publicação na rede social na legenda de diversas fotos com a avó. “SEMPRE serão FOTOS COLORIDAS, SORRISO NO ROSTO & AMOR NO CORAÇÃO!! Como você SEMPRE dizia somos um do outro para SEMPRE. Obrigado Vóinha por tudo o que me ensinou e por todo amor que me deu desde que nasci, nossa ligação SEMPRE foi muito forte e continuará sendo para toda eternidade. Sempre tive a certeza de que a Sra. é eterna e é mesmo. SEMPRE SERÁ. Um legado de viver de bem com a vida e viver como se não houvesse o amanhã (SIC)”, publicou. Eis:

Até a publicação desta matéria, Marquinhos Trad não havia postado mensagem em despedida a mãe.

POLÍTICOS AMIGOS SE DESPEDEM

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), postou uma imagem de Therezinha e uma mensagem de despedida. “Sempre sorridente, prof.ª Therezinha deixará saudades naqueles que tiveram a honra de conhecê-la. Que Deus a receba de braços abertos e conforte a família neste momento de dor”. Eis:

A prefeita decretou luto oficial de três dias nas repartições públicas municipais, conservando-se a bandeira hasteada a meio mastro em sinal de pesar pelo falecimento da professora Therezinha.

O deputado federal Vander Loubet (PT) também fez uma publicação em despedida a matriarca dos Trad. “Com grande pesar, recebi hoje cedo a notícia do falecimento da Dona Therezinha Trad, mãe do ex-prefeito Marquinhos, do ex-deputado Fábio e do senador Nelsinho. Aos familiares, minhas condolências. Que sejam abraçados e consolados pelo infinito amor de Deus neste momento de perda”. Eis:

O presidente da Assembleia Legislativa (Alems) Gerson Claro encerrou os trabalhos na casa nesta manhã (23.fev) em razão de luto oficial pela morte de Therezinha. Numa rede social o parlamentar postou o vídeo da leitura de sua homenagem. Eis:

O deputado estadual do PSD, Pedro Pedrossian Neto disse: “Presto meus sentimentos e minha solidariedade aos familiares por essa perda. Nesta manhã, apresentaria uma moção de pesar na sessão, na Assembleia Legislativa, homenagem que foi assinada pela Casa. A sessão foi ‘levantada’ e o luto oficial decretado. Que Deus a receba e conforte o coração dos familiares”, eis a publicação:

O Diretório Estadual do PSD de Mato Grosso do Sul também publicou uma mensagem em homenagem a Therezinha. “Que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, através do Seu Espírito Santo, console os corações dos seus filhos, Fátima Trad, Maria Thereza, Marquinhos e Fábio, e também de todos os seus amigos e familiares”.

O deputado estadual Renato Câmara se solidarizou com a família Trad numa mensagem na rede social: “Luto. Recebi a triste notícia do falecimento da professora Therezinha Mandetta Trad. Me solidarizo neste momento de dor com todos os amigos e familiares em especial aos filhos: Nelsinho, Marquinhos, Fábio Trad, Maria Thereza e Fátima. Que Deus console o coração de todos ! “Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos”. (Cora Coralina)”, escreveu. Eis:

O vereador Beto Avelar disse: “Fui surpreendido hoje pela notícia do falecimento da professora Therezinha Mandetta Trad, mãe dos meus amigos Marquinhos Trad, Fabio Trad e do senador Nelson Trad Filho, além de avó do meu amigo vereador Otávio Trad. Minha solidariedade e sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus conforte todos os corações neste momento de dor”. Eis:

O deputado federal Geraldo Resende citou que Therezinha foi casada com seu colega de Câmara dos Deputados por duas legislaturas. “@nelsinhotrad @fabiotrad, demais familiares e amigos, meus sentimentos e orações para que Deus lhes traga conforto e paz”.

O velório de Therezinha será a partir das 8h30 e o sepultamento às 16h, no Cemitério Parque das Primaveras, na Capital sul-mato-grossense.