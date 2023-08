Maico Doido, de Paranaíba, agride deputado Vander Loubet em restaurante

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, conhecido pela alcunha de Maico Doido (PDT), foi contido a tempo quando investia contra o deputado federal Vander Loubet (PT/MS) em ato que precede a agressão física após a agressão verbal. O fato aconteceu ontem (quinta-feira, 10 de agosto), no Restaurante Manura (Avenida Mato Grosso, centro de Campo Grande), diante de várias pessoas que lá estavam na hora do almoço, inclusive duas netinhas, o genro, a filha e a esposa do parlamentar, Roseli, que fazia aniversário.

O episódio teve diversas testemunhas. Almoçavam no restaurante o prefeito e vereadores de Paranaíba com o deputado federal Geraldo Resende (PSDB). Loubet chegou, sozinho, e dirigiu-se à mesa para cumprimentar o grupo, quando Doido o questionou, contrariado, porque apoiou professores paranaenses durante o movimento grevista, inclusive gravando um vídeo."Porque você está contra mim?", teria questionado o prefeito.

Loubet respondeu que não estava contra o prefeito e explicou que fez o vídeo a pedido dos professores por considerar justas as reivindicações. E até lembrou que outros deputados e lideranças também haviam gravado manifestações semelhantes de apoio. Em seguida, dirigiu-se ao banheiro e foi seguido por Doido, que o filmava com a câmera de um celular. Loubet então sugeriu ao prefeito utilizar a câmera para gravar um vídeo explicando aos paranaibenses o que fez com R$ 1 milhão em verbas federais que obteve com uma de suas emendas para atender reivindicações do Município.

Doido se enfureceu e, fora de si, investiu contra o deputado, mas não conseguiu atingi-lo fisicamente. Foi contido a tempo pelos vereadores que o acompanhavam de perto. Depois de tudo, Vander Loubet - coordenador da bancada federal - garantiu que suas relações com Paranaíba e seus trabalhos em favor do município e da administração local não sofreriam qualquer tipo de prejuízo.

"Ao contrário, é fundamental que se restabeleça o entendimento, a convivência democrática", acentuou. "Precisamos estar preparados, sempre, para fazer política com grandeza, sem agressões, respeitando os direitos e os pensamentos do outro. O mandato não é meu, é da sociedade, dura quatro anos, e nesses quatro anos eu tenho a responsabilidade de fazer o que a população espera de mim", concluiu Loubet.

RECURSOS PARA A GESTÃO

O prefeito Maico Doido não pensou duas vezes ao ceder ao impulso emocional que caracteriza sua trajetória política na região. E comprovou isto quando tentou agredir um dos parlamentares mais produtivos nas parcerias voltadas ao desenvolvimento de Paranaíba. Ao longo de seus seis mandatos, o deputado petista já garantiu com emendas e encaminhamentos políticos e governamentais mais de R$ 62,3 milhões de verbas e projetos federais aos paranaibenses.

Para a gestão de Maico Doido ele conseguiu, por meio de emenda individual ao Ministério da Saúde, a quantia de R$ 1 milhão. O dinheiro foi destinado ao custeio de serviços públicos de saúde, como a aquisição de medicamentos da farmácia básica e materiais hospitalares. Nos exercícios de 2020 e 2021, durante a gestão do prefeito Ronaldo Miziara, antecessor de Doido, o deputado do PT já havia levantado com emendas R$ 750 mil para custeios semelhantes.