MP apura uso de cargo público para ganhos particulares em Sidrolândia

A 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia instaurou dois inquéritos civis para investigar possíveis irregularidades na administração pública do município. A informação foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul desta 3ª feira (29.abril.25).

O primeiro procedimento busca apurar indícios de uso indevido de cargo público para obtenção de benefícios particulares. Já o segundo inquérito, investiga possíveis irregularidades no processo de escolha de diretores e diretores adjuntos de unidades escolares do município.

Ambas as investigações estão sob a responsabilidade da promotora de Justiça Bianka Mendes. Apesar da publicidade dos editais, o acesso aos documentos é restrito às partes interessadas, mediante solicitação de senha junto à 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia.