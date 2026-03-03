Nikolas Ferreira viajou em jato de CEO do Banco Master durante campanha

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viajou em uma aeronave ligada a Daniel Vorcaro, ex-CEO do Banco Master.

Os deslocamentos ocorreram na reta final das eleições de 2022, durante a campanha de segundo turno de Jair Bolsonaro, líder dos extremistas de direita, preso por tentar um golpe de estado no Brasil pós ser derrotado nas urnas.

A informação foi revelada inicialmente em reportagem da coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O jato executivo transportou a equipe por cerca de dez dias, percorrendo nove estados e o Distrito Federal.

O parlamentar mineiro participava da caravana "Juventude pelo Brasil", que buscava reverter a desvantagem bolsonarista no Nordeste.

A mobilização religiosa e política era liderada por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha.

REGISTRO DE VOOS E REDES SOCIAIS

Fotos publicadas nas redes sociais mostram o grupo posando em frente à aeronave, um Embraer 505 Phenom 300.

Nas postagens, a influenciadora cristã Jey Reis celebrou a passagem da comitiva por todas as capitais nordestinas em poucos dias.

Plataformas de monitoramento aéreo confirmaram os sinais do transponder do jato entre os dias 20 e 28 de outubro de 2022.

As rotas coincidem exatamente com as datas dos eventos de campanha realizados nas capitais e no interior de Minas Gerais.

A aeronave pertencia à frota da Prime You, empresa que administra bens de luxo e que tinha Daniel Vorcaro como sócio.

A sociedade do ex-banqueiro na companhia durou até setembro de 2025, mês anterior à liquidação do Banco Master.

DEPUTADO NEGA VÍNCULO E EMPRESA CITA SIGILO

Questionado, Nikolas Ferreira confirmou sua presença na caravana, mas negou saber quem era o proprietário da aeronave.

O deputado afirmou que toda a logística foi organizada pelo pastor Guilherme Batista, sem o seu envolvimento financeiro.

Sobre a relação com o ex-CEO do Banco Master, o parlamentar mineiro foi categórico na negativa:

"Nunca apertei a mão de Vorcaro, nunca estive com ele e não tenho nenhum tipo de negócio com ele ou com o Master".

Em nota oficial à imprensa, a assessoria do deputado federal reforçou o desconhecimento sobre os bastidores do voo:

"À época, não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião. Minha presença no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha, sem qualquer vínculo pessoal, comercial ou institucional com o dono da aeronave, que posteriormente se soube tratar-se de Daniel Vorcaro".

O uso do jatinho não foi declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas prestações de contas oficiais.

A omissão é permitida pela legislação, já que a caravana paralela não integrava a estrutura formal da campanha de Bolsonaro.

A defesa de Vorcaro declarou que o avião pertencia ao CNPJ da Prime You, e não à pessoa física do ex-banqueiro.

A empresa classificou as viagens como fretamentos comerciais normais dentro das práticas de táxi aéreo.

Alegando regras do setor e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a companhia não revelou quem pagou pelos voos.