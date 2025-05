Nova eleição para prefeito de Bandeirantes será no dia 6 de julho

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) marcou para o dia 6 de julho de 2025 a realização da eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Bandeirantes. A decisão está formalizada na Resolução TRE-MS nº 862, assinada pelo presidente da Corte, desembargador Carlos Eduardo Contar, e publicada na 5ª feira (30.maio.25).

A nova votação foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou a inelegibilidade de Álvaro Nackle Urt (PSDB), o candidato mais votado nas eleições de 2024, com 38,45% dos votos. Segundo a decisão do TSE, o pleito deve ocorrer de forma imediata, sem necessidade de publicação do acórdão ou de análise de novos recursos.

Com o calendário definido, as convenções partidárias devem ocorrer entre os dias 31 de maio e 6 de junho. O prazo para o registro de candidaturas termina em 9 de junho. A propaganda eleitoral poderá ser realizada de 14 de junho a 5 de julho, incluindo inserções em rádio e televisão entre 15 de junho e 3 de julho.

DISPUTA

A eleição suplementar deve ser marcada pela disputa entre três nomes já em pré-campanha. Um dos pré-candidatos é Marcelo Abdo (PP), atual prefeito interino. Ele terá como adversário o ex-colega de partido Gustavo Sprotte, que foi o terceiro mais votado no último pleito, com 29,81% dos votos, e que agora está filiado ao Partido Novo.

No entanto, há dúvidas sobre a elegibilidade de Sprotte, já que sua mudança de partido ocorreu fora do prazo legal estabelecido para filiações em ano eleitoral, o que pode barrar sua candidatura.

O terceiro nome no páreo é Celso Abrantes (PSD), que terminou a última eleição na segunda colocação, com 31,17% dos votos, atrás apenas de Álvaro Urt.

A diplomação dos eleitos está prevista até o dia 29 de julho, e a posse deve ocorrer até 1º de agosto, conforme determina o cronograma do TRE-MS.