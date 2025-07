Novo PAC da Educação contempla 18 cidades de MS com creches ou ônibus escolares

O Governo Federal divulgou que o Novo PAC Seleções da Educação - Edição 2025 vai contemplar 18 municípios de Mato Grosso do Sul com novas creches ou ônibus de transporte escolar. A informação foi confirmada pela bancada do PT-MS na Câmara dos Deputados, formada pelos deputados federais Vander Loubet e Camila Jara.

"Essa nova etapa do PAC mostra a presença do governo do presidente Lula nos municípios. Semana passada tivemos a divulgação de novos investimentos em saúde e agora esse anúncio de investimentos para a educação. Ou seja, duas áreas essenciais e estratégicas para a gente melhorar a qualidade de vida das famílias", destacou o deputado Vander.

Deputada Federal Camila Jara e Deputado Federal Vander Loubet | Foto: Divulgação

No Brasil, serão liberados R$ 2,3 bilhões, dois quais R$ 1,77 bilhão para 505 creches e escolas em 455 municípios e R$ 500 milhões para 1.000 veículos em 1.000 cidades. A seleção priorizou atender áreas de vulnerabilidade social, para ampliação da oferta de vagas para crianças de zero a cinco anos, e garantir mais segurança e conforto no translado à escola, além de contribuir para a redução da evasão escolar dos estudantes.

"Esse é o tipo de investimento que transforma vidas. Garantir creche e transporte escolar é assegurar que mais crianças estejam na sala de aula e que nenhuma mãe precise escolher entre trabalhar ou cuidar dos filhos. Estou muito feliz em ver Mato Grosso do Sul incluído em mais essa etapa do PAC", apontou a deputada Camila.

Confira a lista de cidades contempladas nesta etapa do Novo PAC Seleções da Educação - Edição 2025:

Creches/escolas de educação infantil

Campo Grande - Construção da EMEI Riviera Park, na Rua Wega Neri, esquina com Rua Gildete Chaves Feijó (Portal Caiobá)

Nioaque - Construção de creche/pré-Escola na Av. Eustácio Perez, Bairro Monte Alto

Ribas do Rio Pardo - Construção de creche/pré-Escola no Loteamento Altos do Estoril, na Rua Luiz Carlos Lemos, esquina com Rua Walter Godoy

Ônibus de transporte escolar