PAC é retomado com R$ 10 bilhões de investimentos para MS

A retomada das obras da usina de uréia da Petrobras, a construção da rede viária de acesso à Rota Bioceânica pela ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, no lado brasileiro, e Carmelo Peralta, no Paraguai, e a duplicação da BR-262, no trecho Três Lagoas/Campo Grande, estão dentro da programação do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Estas são três das frentes de investimentos que serão realizadas em Mato Grosso do Sul, com um orçamento inicial, para o Estado, de R$ 10 bilhões.

Deputado federal e coordenador da bancada no Congresso Nacional, Vander Loubet (PT-MS) confirmou as obras e destacou o interesse pessoal do presidente Lula em assegurar ao Estado as condições estruturais mais importantes para otimizar seu desenvolvimento social e econômico.

"São empreendimentos futuristas que estão sendo construídos com um olhar diferenciado, que vislumbra o bem-estar coletivo e a democratização real de oportunidades, incluindo nelas todas as faixassocioeconômicas", diz.

AJUSTES

Euro Nunes Varanis Jr. Foto: Divulgação

O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), Euro Nunes Varanis Jr., explica que ainda está à espera dos ajustes finais na planilha nacional dos projetos e investimentos do PAC. Porém, adianta que a duplicação do trecho da BR-262 será um dos mais potentes impulsores da economia no contexto da Bioceânica e dos negócios do Mercosul, atendendo atividades que já reclamam melhorias na malha de escoamento e tráfego, como é o caso da indústria de celulose.

Vander Loubet endossa e acrescenta que vê possibilidade de estender até Aquidauana o trecho da BR-262 a ser duplicado. "Estamos trabalhando para ver se o orçamento federal encontre fôlego", comenta. Varanis Jr. diz que antes de prestar informações mais detalhadas sobre todas as obras, vai cumprir os procedimentos adotados pelo Ministério dos Transportes, que definem rituais administrativos desde a conclusão do projeto, autorização para o processo licitatório e contratação do projeto executivo, passos que antecedem a realização dos serviços.

O restaurado PAC será lançado nesta 6ª feira (11.ago.23), com uma projeção de aplicar R$ 60 bilhões em investimentos públicos anuais. O valor supera a média histórica do plano.

O Novo PAC é uma das principais vitrines do governo Lula 3, e seu lançamento será em uma cerimônia no Rio de Janeiro, com representantes de estados e municípios e autoridades do Executivo e do Legislativo. O Planalto calcula que o valor total do programa, considerando recursos privados, públicos e investimentos das empresas estatais, deve chegar a R$ 1 trilhão em quatro anos.