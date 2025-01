Papy e Gerson Claro reforçam apoio à governabilidade de Adriane Lopes

O vereador Papy (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, e o deputado estadual Gerson Claro (PP), presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), reforçaram o discurso de apoio à governabilidade da prefeita Adriane Lopes (PP), a primeira mulher eleita para chefiar o Executivo na história da Capital.

Durante o evento de posse do secretariado da prefeitura, realizado na manhã desta 2ª feira (13.jan.25), na Câmara, os presidentes se colocaram à disposição e desejaram boa sorte a Adriane. O evento ocorreu no plenário do Legislativo após um convite de Papy, que ofereceu o espaço à prefeita.

Além disso, o vereador, falando em nome de todos os parlamentares, ressaltou que as portas da Casa estarão sempre abertas. “Todas as vezes que precisar da Câmara de Vereadores, a senhora pode contar com esta casa. [...] Aqui encontraremos juntos os caminhos e as soluções para aquilo que afeta a população de Campo Grande. Que possamos andar em unidade, mas, acima de tudo, trabalhando intensamente todos os dias para um mesmo propósito”, declarou.

Gerson Claro, por sua vez, elogiou a postura de Adriane e reforçou o compromisso da Alems com a gestão. “Que a gente possa, nesse mandato, fazer pela população de Campo Grande tudo aquilo que ela espera dos secretários, dos vereadores e da administração [...] Quero dizer que o Poder Legislativo Estadual, assim como tem feito em todas as pautas de Mato Grosso do Sul, vai estar aberto. Falo aqui em nome de todos os deputados", destacou.

A prefeita, em seu discurso, agradeceu Papy e Claro pela parceria e citou a importância da união entre os poderes para garantir a governabilidade, em razão dos desafios que estão adiante. “As funções são grandes, mas nós queremos uma Campo Grande cada dia melhor para se trabalhar e, ainda mais, para se viver. Sabemos dos desafios que estão se colocando na nossa frente, das cobranças que a população nos fez no período eleitoral, mas estamos prontos agora, com uma equipe montada para executar e trabalhar com resultados”, disse.