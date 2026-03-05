No cenário onde o púlpito encontra o cofre, a Operação Compliance Zero acaba de detonar uma carga de profundidade que abala as colunas do conservadorismo político e religioso brasileiro. A prisão do pastor e empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, retira o véu de uma estrutura que a Polícia Federal descreve não como um grupo de oração, mas como uma engrenagem de intimidação e repasses sombrios.

O empresário Zettel havia sido preso de forma temporária porque tentava embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos. Zettel foi o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022. Ele doou R$ 3 milhões para Bolsonaro e R$ 2 milhões para Tarcísio de Freitas.

Zettel não é um desconhecido nos tribunais eleitorais: ele figura na lista VIP de doadores que impulsionaram as campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Agora, o "homem de Deus" que financiava a "ordem" é apontado pelo STF como o operador financeiro do caos privado de Vorcaro.

"TURMA" E O MENSALÃO DA INTIMIDAÇÃO

Segundo as investigações, Zettel era o arquiteto dos fluxos financeiros da chamada "A Turma". Longe de ser um grupo de amigos para o café, essa estrutura funcionava como uma espécie de serviço de inteligência paralelo e milícia corporativa. O objetivo? Monitorar, coagir e "neutralizar" qualquer um que ousasse atravessar os interesses do Banco Master.

Mensagens interceptadas revelam uma contabilidade de guerra. Vorcaro enviava mensalmente R$ 1 milhão, valor que era pulverizado entre os integrantes da rede. Em um dos diálogos, o tom de cobrança é explícito: “O Fabiano não mandou este mês e a turma está perguntando”. O papel do pastor, portanto, era garantir que a folha de pagamento da coação estivesse sempre em dia.

CONTRATOS FICTÍCIOS

Para dar um ar de legalidade ao que a PF chama de "organização destinada a proteger interesses empresariais", Zettel utilizava a Varajo Consultoria Empresarial. De acordo com a decisão do STF, a empresa servia de fachada para formalizar vínculos inexistentes e justificar a circulação de dinheiro sujo.

A investigação aponta que Zettel e Vorcaro mantinham uma linha direta para "esquentar" esses recursos. Enquanto o banqueiro operava a agressividade do mercado financeiro, o pastor operava a logística da dissimulação, criando o que os investigadores classificam como uma "proposta de contratação simulada".

DO PÚLPITO DA LAGOINHA AO "BANCO" DOS FIÉIS

A influência de Zettel se estende para as naves da Igreja Batista da Lagoinha, onde o ecossistema religioso foi utilizado como base para o Clava Forte Bank. Embora o nome sugira a solidez de uma instituição financeira, o Clava Forte nunca teve autorização do Banco Central para ser, de fato, um banco.

Operando como um "correspondente bancário" nas sombras da fé, a fintech agora está na mira da CPMI do INSS. Parlamentares suspeitam que a estrutura ligada ao entorno de Zettel e da Lagoinha possa estar envolvida no escandaloso esquema de descontos indevidos em aposentadorias. O que se desenha é um modelo de negócio onde a vulnerabilidade do fiel e do aposentado se transforma em dividendo para o grupo de Vorcaro.

SILÊNCIO DOS APADRINHADOS

Enquanto Zettel dorme na prisão, o silêncio ensurdecedor dos políticos que se beneficiaram de seu capital começa a incomodar. Onde termina a doação patriótica e começa o investimento em proteção política? A PF acredita que o iPhone de Vorcaro, recheado de contatos do topo da Câmara e do Senado, trará essa resposta em breve.

A prisão do pastor é apenas o fio de um novelo que une o Banco Master, a política de Brasília e as finanças evangélicas em um nó górdio de corrupção sistêmica.