Pesquisa revela alta aprovação à gestão de André Guimarães em Nioaque

Uma pesquisa realizada entre 19 e 20 de abril de 2025, com 300 eleitores de Nioaque (MS), apontou uma ampla aprovação à gestão do prefeito André Guimarães, além de uma avaliação equilibrada sobre o governador Eduardo Riedel.

A gestão de André Guimarães foi a mais destacada no levantamento, com uma aprovação expressiva por parte da população. A pesquisa indicou que o trabalho do prefeito, caracterizado por sua presença constante nas comunidades e pelas ações voltadas à melhoria da infraestrutura e limpeza urbana, tem gerado um reconhecimento positivo, especialmente nas regiões do Centro e nas Colônias. A população tem avaliado positivamente as iniciativas que visam atender as demandas locais, refletindo uma sintonia entre o governo municipal e os cidadãos.

No campo estadual, o governador Eduardo Riedel obteve uma avaliação positiva, mas sem grandes destaques. Embora o governo tenha sido reconhecido pelas ações no estado, a percepção sobre a administração estadual é mais moderada entre os entrevistados de Nioaque.

Quando questionados sobre as principais melhorias que gostariam de ver na cidade, a saúde foi citada por 24,7% dos entrevistados, seguida por asfaltamento e recapeamento das vias, mencionados por 17,3%. A geração de empregos também apareceu como uma prioridade para 6% da população.

Em relação às mudanças percebidas nos últimos tempos, muitos destacaram avanços na limpeza urbana e a maior presença da gestão municipal, evidenciando os esforços do prefeito André Guimarães para uma administração mais próxima da população.

A pesquisa foi realizada com uma amostra representativa da população de Nioaque, com 51% de mulheres e predominância de eleitores na faixa etária de 26 a 45 anos. A maioria dos entrevistados possui ensino fundamental, e 63,3% das famílias têm renda de até um salário mínimo.

Em termos técnicos, a pesquisa tem margem de erro de 5% e foi realizada com 300 eleitores, com grau de confiança de 95%.