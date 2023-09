PF faz acordo de delação premiada com Mauro Cid sobre joias de Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pelo Poder360.

O objetivo do acordo é colaborar com as investigações que apuram a venda e o transporte ilegal de joias dadas de presente ao governo brasileiro, fraudes na carteira de vacinação de Bolsonaro e suposto envolvimento em conversas sobre um golpe de Estado. Cid é investigado em inquéritos relacionados a esses temas.

No último depoimento à PF, em 31 de agosto, ele passou 12 horas na sede da corporação.

Veja o que falamos sobre esse assunto aqui no MS Notícias:

Leia mais ainda clicando na tag: Mauro Cid - MS Notícias