Vander parabeniza novo presidente paraguaio e cita "sonhada Rota Bioceânica"

O deputado federal Vander Loubet (PT), parabenizou o economista Santiago Peña, de 44 anos, eleito no domingo (30.abr.2023) como novo presidente do Paraguai. Ele terá mandato de 5 anos. A mensagem do petista, além de felicitar Peña pela vitória, também cita a parceria entre Brasil e Paraguai em prol da concretização da Rota Bioceânica. Eis:

A Rota Bioceânica e a Ferrovia Bioceânica são projetos da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), que visam interligar os litorais do Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico no Cone Sul da América do Sul. A estrada deve passar por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Ao centro, Santiago Peña eleito presidente do Paraguai. Foto: Reprodução

Vander Loubet foi um dos diversos personagens que participaram do processo de viabilização do corredor logístico. O projeto ambicioso começou ainda quando o agora deputado estadual Zeca do PT era governador de Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao MS Notícias, Zeca disse que seu irmão Heitor Miranda — falecido em 24 de novembro de 2022 — apresentou a ideia do que hoje tornou-se a Rota Bioceânica, já em 1980. Veja AQUI.

Desde 1999, quando foi secretário de estado no governo Zeca, Vander disse estar profundamente envolvido com o processo de construção do Corredor Bioceânico. "Passando pelos meus cinco mandatos como deputado federal. Foi um longo processo de articulação política com a representação diplomática do Paraguai no Brasil até a viabilização da entrada da Itaipu Binacional como financiadora da ponte entre Carmelo Peralta e Porto Murtinho", pontuou numa entrevista ao site Rota Bioceânica.

Na entrevista, apesar de citar o governo ao qual integrou, Vander esclareceu: "Justiça seja feita, o sonho da Rota é uma coisa anterior ao período em que o Zeca foi governador e eu secretário de Estado. Nessa questão, para mim, é sempre importante relembrar o papel do Heitor Miranda nesse processo. Ele foi um embaixador informal dos interesses de Murtinho e de Mato Grosso do Sul sobre a Rota. Encontrou muitos parceiros que também imaginavam a construção física de um corredor de integração. Até foi presidente da Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul (Zicosul), uma entidade criada para fomentar o debate sobre a integração da América Latina e a construção do Corredor Bioceânico".

O CORREDOR BIOCEÂNICO

O corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros liga os dois maiores oceanos do planeta, do Atlântico ao Pacífico pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina. Imagem: Mapa do corredor bioceânico planejado.

O novo corredor rodoviário ligando a região Centro-Oeste até os portos do Pacífico deve entrar em operação entre 2025 e 2026, afirmou à CNN o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

A perspectiva é de queda significativa dos custos logísticos. Com a criação da rota, produtos hoje exportados para a China ou outros mercados asiáticos via Santos (SP) podem ter um encurtamento de até três semanas no tempo de viagem.

Governador Eduardo Riedel durante o 3º Fórum de Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, realizado nos dias 13 e 14 de abril em Salta, no noroeste da Argentina.

Em abril deste ano, ao retornar de um encontro de gestores da Argentina, do Paraguai e do Chile sobre o chamado corredor bioceânico, Riedel disse que as obras necessárias para viabilizar sua execução já têm orçamento garantido e estão em andamento ou em fase de licitação.

Ele dividiu o projeto nos seguintes trechos:

– Construção da ponte internacional, com 1.310 metros de extensão, entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai). Ela custará R$ 575 milhões e está sendo financiada com recursos de Itaipu Binacional. Tem 20% de execução das obras físicas e sua conclusão é aguardada para o segundo semestre de 2024.

– Acesso à futura ponte, do lado brasileiro, a partir da BR-267. Já existe dotação orçamentária para isso e o ministro dos Transportes, Renan Filho, promete licitar essa obra até o fim de maio.

– Pouco mais de 500 km de pavimentação de uma estrada paraguaia até a fronteira com a Argentina. Desse total, falta ainda asfaltar 220 km. A obra já foi licitada e está começando, com financiamento de agências multilaterais.

– Pavimentação de um trecho de 30 km de rodovia argentina, localizada na província de Salta, até a fronteira com o Chile.

“Entre 2025 e 2026, a nova rota estará operando”, prometeu o governador tucano.

O evento tratou dos avanços já obtidos para a viabilização da Rota Bioceânica e contou com a participação do governador Eduardo Riedel, do secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Até abril deste ano, um total de 203 estacas das 300 que farão parte da base da Ponte Bioceânica, financiada pela ITAIPU, que ligará as cidades de Carmelo Peralta (Alto Paraguai) e Porto Murtinho (MS/BR), já foram concluído. Desse total, 142 estacas correspondem ao lado paraguaio e já foram totalmente construídas. Enquanto, do lado brasileiro, foi concluída a execução de 61 estacas de um total de 158, representando um avanço de 38%.

VANTAGENS DA ROTA BIOCEÂNICA

Redução em 17 dias no transporte para Ásia e Oceânia.

É uma alternativa ao Porto de Santos (SP), encurtando distância e tempo para as exportações e importações brasileiras entre mercados potenciais na Ásia, Oceania e Costa Oeste dos Estados Unidos.

Integração da América do Sul com quatro países integrantes da rota Bioceânica (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile).

É a promessa de transformação de Mato Grosso do Sul em um hub logístico, um centro de distribuição de mercadorias.

As estacas são utilizadas como fundação da ponte com uma profundidade variável entre 33 e 43 metros que estão embutidas no maciço rochoso e têm um diâmetro de até 2 metros.

A Ponte Bioceânica terá uma extensão de aproximadamente 1.294 metros, dividida em três trechos: dois constituirão os viadutos de acesso em ambas as margens do rio Paraguai, e um corresponderá à parte estaiada, com 632 metros de extensão e vão central de 350m.

INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA

A rota Bioceânica proporcionará uma integração física e cultural entre os países latino-americanos.

Não beneficiará apenas a economia, mas o desenvolvimento das cidades, dos povos e do turismo, graças às riquezas culturais e paisagísticas.

É uma janela de oportunidades para aumentar os intercâmbios de todo tipo em uma parte muito importante da América do Sul e que tem potencial de expansão.

ELEIÇÃO DE PEÑA

Integrante do Partido Colorado, Penã foi eleito com 43% dos votos válidos. O 2º colocado, Efraín Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico e candidato da coligação Concertación Nacional, recebeu 27,5% votos. Nas pesquisas eleitorais os 2 candidatos apareciam tecnicamente empatados.

A eleição do economista neste domingo (30.abr) consolida a hegemonia do Partido Colorado no governo paraguaio.

QUEM É O NOVO PRESIDENTE?

Nascido na capital Assunção em 16 de novembro de 1979, Peña, de 44 anos, é visto como um político que dará continuidade a linha adotada pelo ex-presidente e empresário Horacio Cartes, que governou o país de 2013 a 2018.

Penã é economista e já trabalhou no FMI (Fundo Monetário Internacional). Ele também foi ministro das Finanças em 2013, no governo de Cartes.